Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn: Đòn bẩy kích cầu kinh tế du lịch và văn hóa xứ Thanh

Tối ngày 15/11/2026, Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi hội tụ 11 ngôi sao âm nhạc hàng đầu cùng các tài năng trẻ tại Gala Sao Mai 2026. Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật quy mô lớn do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, mà còn là chiến lược đòn bẩy nhằm thúc đẩy du lịch mùa thấp điểm và phát triển kinh tế dịch vụ địa phương.

Poster gala Gala Sao Mai 2026.

Điểm hội tụ của nghệ thuật và các thương hiệu âm nhạc

Sự kiện quy tụ dàn khách mời tên tuổi gồm: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Khoa, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Huyền Trang và Quách Mai Thy. Việc quy tụ 11 cá tính âm nhạc đa dạng—từ thính phòng, dân gian đến pop, rock - kết hợp cùng các thí sinh xuất sắc nhất Sao Mai 2026 hứa hẹn mang lại những màn hòa giọng đa thế hệ độc đáo.

Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 15/11/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo, mang hình ảnh Quảng trường biển Sầm Sơn tiếp cận tới hàng triệu khán giả cả nước.

Mô hình phát triển kinh tế gắn liền với chuỗi trải nghiệm du lịch

Không dừng lại ở một đêm nhạc, chuỗi hoạt động đồng hành kéo dài từ ngày 13 đến 15/11/2026 tại Quảng trường biển Sầm Sơn là minh chứng cho việc tối ưu hóa chuỗi giá trị du lịch địa phương:

Xúc tiến thương mại & Quảng bá sản phẩm OCOP: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa như nem chua, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng giúp kết nối trực tiếp doanh nghiệp địa phương với người tiêu dùng và du khách.

Kích cầu dịch vụ văn hóa – giải trí: Carnival đường phố Sầm Sơn kết hợp cùng các tuyến tham quan danh thắng (đền Độc Cước, núi Trường Lệ, Hòn Trống Mái) giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Thúc đẩy du lịch mùa thấp điểm: Sự kiện tạo ra lý do hấp dẫn thu hút du khách về Sầm Sơn vào nửa giữa tháng 11—thời điểm vốn là mùa thấp điểm của du lịch biển miền Bắc.

Các thí sinh vòng chung kết Sao Mai 2026.

Kỳ vọng từ sự hợp tác Truyền thông - Địa phương

Sự hợp tác giữa VTV và UBND tỉnh Thanh Hóa cho thấy xu hướng phát triển chuỗi sự kiện văn hóa – kinh tế tích hợp. Việc đưa các chương trình quy mô quốc gia về không gian biểu diễn ngoài trời không chỉ nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương, mà còn xây dựng hình ảnh Sầm Sơn như một điểm đến sự kiện năng động, sẵn sàng cho các hạ tầng dịch vụ - du lịch quy mô lớn.

Gala Sao Mai được tổ chức hoành tráng tại quảng trường biển Sầm Sơn.

GALA SAO MAI 2026

21h Chủ nhật, ngày 15/11/2026|Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa

Truyền hình trực tiếp trên VTV3 và nền tảng VTVgo

Nguồn: https://doanhnghiepkinhte.vn/kinh-te/gala-sao-mai-2026-tai-sam-son-don-bay-kich-cau-kinh-te-du-lich-va-van-hoa-xu-thanh-465112.html