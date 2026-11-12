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EU thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Qatar và vùng Vịnh

Nhật Lệ
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(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) và Qatar dự kiến tổ chức Diễn đàn Công nghệ Quốc phòng và Trí tuệ nhân tạo tại Doha ngày 3/12, nhằm thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp quốc phòng Châu Âu với Qatar và các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Động thái diễn ra trong bối cảnh EU muốn mở rộng hợp tác an ninh với khu vực này trước những diễn biến địa chính trị phức tạp.

EU thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Qatar và vùng Vịnh

Liên minh châu Âu (EU) và Qatar dự kiến tổ chức Diễn đàn Công nghệ Quốc phòng và Trí tuệ nhân tạo tại Doha ngày 3/12, nhằm thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp quốc phòng Châu Âu với Qatar và các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Động thái diễn ra trong bối cảnh EU muốn mở rộng hợp tác an ninh với khu vực này trước những diễn biến địa chính trị phức tạp.

EU thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng với Qatar và vùng Vịnh

Trả lời phỏng vấn Euronews ngày 11/11, Đại sứ EU tại Qatar Antonino Maggiore cho biết diễn đàn sắp tới hướng tới hai mục tiêu chính: tạo nền tảng để các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng châu Âu hợp tác với đối tác Qatar và các nước GCC, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng chung của EU.

Theo ông Maggiore, EU muốn xây dựng trên nền tảng các quan hệ hợp tác quốc phòng mà Qatar đã thiết lập với một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức. Thông qua cơ chế kết nối mới, EU kỳ vọng có thể thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai bên, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác với các đối tác ngoài khối trong lĩnh vực quốc phòng.

Đại sứ Maggiore nhấn mạnh an ninh là lợi ích chung trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Ông cho biết EU và các nước vùng Vịnh đều đang đối mặt với những thách thức an ninh, do đó cần tăng cường phối hợp và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thực chất.

Kế hoạch tổ chức diễn đàn tại Doha được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh EU-GCC dự kiến diễn ra ngày 24/10 tại Riyadh, Saudi Arabia, bị hoãn. Hội đồng EU cho biết hai bên vẫn cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác và sẽ thông báo thời điểm tổ chức hội nghị sau.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, EU cũng muốn mở rộng quan hệ với Qatar trong các lĩnh vực giao thông, thương mại và năng lượng. Đại sứ Maggiore cho biết sáng kiến Connect EU đang được triển khai nhằm kết nối doanh nghiệp châu Âu với các công ty Qatar. Ông cũng đặt mục tiêu thúc đẩy tiến triển trong đàm phán Thỏa thuận Đối tác Chiến lược EU-Qatar và tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của công dân Qatar tới châu Âu.

Nhật Lệ

Từ khóa:

#Qatar #Hợp tác #thúc đẩy #Vùng vịnh #công nghiệp quốc phòng #Liên minh châu âu #Trí tuệ nhân tạo #An ninh

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