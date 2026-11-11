EU cảnh báo các mối đe dọa an ninh mạng gia tăng do AI và căng thẳng địa chính trị

Ngày 10/11, Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) cảnh báo những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cùng căng thẳng địa chính trị đang khiến các mối đe dọa an ninh mạng tại Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phức tạp. Cơ quan này đánh giá mức độ đe dọa đối với khối ở mức đáng kể, đồng thời cảnh báo các tổ chức vẫn dễ bị tấn công trực tiếp và khai thác những lỗ hổng bảo mật.

Trong báo cáo hai năm một lần về tình hình an ninh mạng tại EU, Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu cho biết, các hoạt động xâm nhập mạng trái phép vẫn diễn ra ở mức đáng kể trong năm 2025 và 2026. Mặc dù tình hình an ninh mạng tổng thể của khối đã có những cải thiện, hệ sinh thái mạng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động và rủi ro, đòi hỏi các quốc gia thành viên tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực ứng phó.

Theo cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu, những diễn biến địa chính trị tiếp tục tác động đáng kể đến hoạt động tấn công mạng nhằm vào các quốc gia thành viên EU. Các hoạt động mang động cơ chính trị và hệ tư tưởng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các sự cố được ghi nhận, chủ yếu dưới hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), nhắm vào các cơ quan nhà nước, lĩnh vực giao thông vận tải và dịch vụ kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc này có mức độ tác động hạn chế.

Đáng chú ý, cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu cảnh báo AI đang làm gia tăng quy mô và mức độ tinh vi của các phương thức tấn công mạng truyền thống. Các đối tượng xấu ngày càng tận dụng công nghệ này để tạo email lừa đảo có độ tin cậy cao, sản xuất video và bản ghi âm giả mạo, tự động rà quét lỗ hổng bảo mật cũng như hỗ trợ phát triển phần mềm độc hại. AI còn được sử dụng trong các vụ lừa đảo qua giọng nói và hành vi giả mạo danh tính trên môi trường mạng. Một số đối tượng thậm chí tạo lập các trang web giả mạo nhằm phát tán phần mềm độc hại, lợi dụng sự phổ biến của công nghệ AI tạo sinh.

Trước tình hình trên, cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu xác định 5 ưu tiên chiến lược nhằm củng cố khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng của EU, gồm thực thi pháp luật hiệu quả; nâng cao năng lực ứng phó trong các tình huống khủng hoảng; tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu; quản lý rủi ro từ chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc xuyên biên giới; đồng thời củng cố khả năng chống chịu lâu dài của xã hội thông qua nâng cao nhận thức, kỹ năng và giáo dục về an ninh mạng.

Cơ quan này cũng kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức chung về tình hình an ninh mạng giữa các quốc gia thành viên, nhằm bảo đảm khả năng phối hợp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi xảy ra các cuộc khủng hoảng.

Thu Uyên