eSIM GIGAGO - Lựa chọn hàng đầu để kết nối Internet 5G không giới hạn khi du lịch Thái Lan

Thái Lan luôn là điểm đến hấp dẫn du khách Việt nhưng việc xếp hàng mua SIM tại sân bay, xuất trình hộ chiếu hay tháo lắp thẻ SIM chính thường gây ra nhiều bất tiện, thậm chí rủi ro thất lạc SIM Việt Nam.

Khắc phục hoàn toàn những nhược điểm đó, công nghệ eSIM (SIM điện tử) từ GIGAGO đã thay đổi thói quen của cộng đồng xê dịch. Với dịch vụ chuyên nghiệp tại hơn 200 quốc gia, trong đó Thái Lan là tuyến có thế mạnh nhất, GIGAGO giúp du khách kết nối mạng 4G/5G ngay khi vừa hạ cánh chỉ bằng một thao tác quét mã QR đơn giản.

GIGAGO – Đối tác chiến lược của nhà mạng DTAC Thái Lan

Sức hút của eSIM Thái Lan từ GIGAGO nằm ở chất lượng hạ tầng vượt trội. Là đối tác chiến lược trực tiếp của DTAC – một trong ba “ông lớn” viễn thông tại Thái Lan, GIGAGO đảm bảo vùng phủ sóng cực mạnh và ổn định trên toàn lãnh thổ, từ các trung tâm sầm uất như Bangkok, Pattaya đến những vùng đảo xa như Phuket hay vùng núi Chiang Mai.

Những ưu thế vượt trội của eSIM GIGAGO:

Data 5G không giới hạn: Cung cấp các gói cước linh hoạt từ 15GB đến không giới hạn (True Unlimited). Tốc độ 35 - 45 Mbps ổn định giúp du khách thoải mái livestream, họp online hay phát WiFi mà không lo giật lag.

Có sẵn số điện thoại Thái Lan – Gọi, nhận OTP, đặt Grab tiện lợi: Khác với nhiều dòng eSIM chỉ có data, eSIM Thái Lan của GIGAGO tích hợp sẵn số điện thoại. Điều này cực kỳ quan trọng để du khách nhận mã OTP, đặt xe Grab, gọi đặt bàn nhà hàng hoặc liên lạc với hướng dẫn viên bản địa.

Giá tốt nhất thị trường – chỉ từ 155.000đ : GIGAGO cung cấp nhiều lựa chọn linh hoạt với mức giá cạnh tranh:

35GB / 7 ngày: chỉ 155.000đ (~22.000đ/ngày)

TRUE Unlimited / 10 ngày: 240.000đ, dùng không giới hạn data 5G, miễn phí gọi nội địa

TRUE Unlimited / 30 ngày: 799.000đ, đặc biệt phù hợp cho người đi công tác, làm việc dài hạn

Tất cả đều được miễn phí WiFi DTAC, miễn phí nhận cuộc gọi, gói gọi quốc tế chỉ 15 THB/phút.

Dịch vụ chuẩn "người Việt" cho người Việt

Giải quyết rào cản về ngôn ngữ và thanh toán của các nhà cung cấp quốc tế, GIGAGO eSIM mang đến trải nghiệm mua sắm tối giản và tin cậy:

Nhận eSIM trong 3 phút – Cài đặt dễ dàng:Khách hàng nhận mã QR qua email chỉ sau 3-5 phút thanh toán. eSIM tự động kích hoạt ngay khi tới Thái Lan.

Hỗ trợ 24/7 bằng tiếng Việt, đa kênh: GIGAGO cung cấp hỗ trợ khách hàng đa kênh bằng tiếng Việt – qua Hotline, Zalo, WhatsApp, Email. Đội ngũ trực tổng đài 24/7, kể cả ngày lễ. Mọi sự cố kỹ thuật đều được xử lý ngay lập tức 24/7 bởi người Việt – điều mà các nền tảng nước ngoài thường mất rất nhiều thời gian để phản hồi.

Thanh toán linh hoạt, có xuất hóa đơn VAT: Người dùng có thể thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, ví điện tử, thẻ nội địa hoặc quốc tế mà không mất phí. Đặc biệt, GIGAGO hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử VAT theo yêu cầu – phù hợp cho doanh nghiệp và khách đoàn.

Khẳng định vị thế từ niềm tin khách hàng

Sự uy tín của GIGAGO được khẳng định qua trải nghiệm thực tế của hàng nghìn du khách và giới chuyên môn lữ hành.

Chị Minh Tú (TP. Đà Nẵng), hướng dẫn viên du lịch chuyên tuyến Đông Nam Á, chia sẻ:

"Trước đây, việc chuẩn bị hàng chục SIM vật lý cho đoàn rồi loay hoay hỗ trợ khách tháo lắp, cài đặt ngay tại sân bay rất lỉnh kỉnh và mất thời gian. Từ khi chuyển sang eSIM GIGAGO, mọi thứ chuyên nghiệp hơn hẳn. Khách chỉ cần quét mã QR một lần, vừa hạ cánh đã có mạng 5G và số điện thoại Thái Lan để đặt xe hay gọi điện nội địa. Ngay cả khi đi đảo hay vùng núi, sóng vẫn căng vạch giúp mọi người thoải mái livestream và giữ liên lạc thông suốt.”

Lời kết

Hội tụ lợi thế về công nghệ hiện đại, chi phí cạnh tranh cùng dịch vụ hỗ trợ tận tâm, GIGAGO không chỉ là đơn vị cung cấp eSIM mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi hành trình. Trong bối cảnh công nghệ lên ngôi, đây chính là giải pháp ưu việt giúp bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại “Xứ sở Chùa Vàng” với kết nối Internet 5G thông suốt trong tầm tay.

Thông tin liên hệ GIGAGO:

Website: https://gigago.vn/

Hotline/Zalo: 0901.588.290

Email : hello@gigago.vn