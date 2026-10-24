EP kêu gọi NATO lập “ trạm giám sát Biển Đen”

Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua nghị quyết kêu gọi NATO thiết lập sáng kiến an ninh “trạm giám sát Biển Đen” để bảo vệ tự do hàng hải cũng như gia cố lá chắn sườn phía Đông. Động thái được đánh giá là bước đi chiến lược diễn ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại ngoài khơi Romania và Bulgaria.

Tại phiên họp toàn thể vừa diễn ra ở Brussels, Nghị viện Châu Âu ( EP) đã thông qua nghị quyết với 432 phiếu thuận, 52 phiếu chống và 88 phiếu trắng.

EP cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cùng các quốc gia thành viên khẩn trương đánh giá khả năng triển khai một chiến dịch hải quân của EU tại Biển Đen. Nghị viện cho rằng việc đảm bảo an ninh hàng hải tại đây là mắt xích sống còn đối với sườn phía Đông của NATO, khu vực Biển Đen và hạ lưu sông Danube.

Bên cạnh đó, EP cũng hối thúc NATO nhanh chóng đưa vào hoạt động các Trung tâm An ninh Hàng hải EU tại Constanta (Romania) và Varna (Bulgaria). EU được khuyến nghị giải ngân các khoản kinh phí chưa sử dụng từ công cụ tài chính quốc phòng SAFE để hỗ trợ hai quốc gia ven biển này nâng cao năng lực phát hiện, theo dõi máy bay không người lái (UAV) và rà phá thủy lôi.

Dù biểu quyết thông qua với tỷ lệ áp đảo, nghị quyết của EP cũng chỉ trích phản ứng ngoại giao “yếu kém và thiếu rõ ràng” của Chính phủ Bulgaria trước các mối đe dọa bên ngoài EU. Các nghị sĩ kêu gọi Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev biến các cam kết đồng minh thành hành động cụ thể, đồng thời dừng việc hoãn tham gia sáng kiến phòng thủ không quân tầm thấp của NATO và phải xác nhận chính thức trước ngày 30/10.

Tại Bucharest, Tổng thống Romania Nicușor Dan đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng Tối cao (CSAT). CSAT quyết định đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hệ thống giám sát hàng hải, lưới điện đạn phòng không chống UAV và phối hợp chặt chẽ với Lực lượng đặc nhiệm rà phá thủy lôi khu vực (MCM Black Sea).

Nhật Lệ