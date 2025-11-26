Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau nhiều ngày tê liệt do mưa lũ

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đã thông tuyến tối qua sau hơn 1 tuần bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày bị chia cắt mưa lũ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức thông tuyến vào lúc 20h30 tối 25/11 sau khi các đơn vị nỗ lực, gấp rút hoàn thành việc khắc phục hậu quả hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Những ngày qua, hơn 1.000 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động làm việc liên tục để xử lý 61 điểm hư hỏng trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang - Khánh Hòa).

Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15 km/h.

Ngay sau đó, tàu SE6 đã chạy qua. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dự kiến từ ngày 28/11 các tàu sẽ chạy lại theo lịch bình thường. Trong hôm nay (26/11) và ngày mai (27/11), Công ty Vận tải Đường sắt tiếp tục điều chỉnh lịch chạy tàu phù hợp với tình trạng hạ tầng trong giai đoạn khắc phục.

Trước đó do ảnh hưởng của mưa lũ, đã có 61 điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, trong đó cung đường Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn đoạn qua tỉnh Đăk Lăk là nghiêm trọng nhất. Đường bị trôi nền và lệch tim đường tới 4 m. Địa hình đặc biệt khó khăn do chỉ có một lối tiếp cận bằng đường sắt.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng mưa lũ, từ ngày 17-24/11, ngành đường sắt đã thông báo ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến. Nhiều hành khách trả vé tàu, với số lượng trả hơn 25.200 vé, tương đương 17,6 tỷ đồng.

Trong thời gian các đoàn tàu chờ dọc đường, đường sắt phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách với chi phí khoảng 623 triệu đồng, gồm hơn 10.500 suất chính, hơn 6.700 suất phụ.

Do ngừng chạy tàu, vận tải hàng hóa cũng bị thiệt hại nặng. Chỉ tính riêng tàu chuyên tuyến đã phải ngừng chạy 34 đoàn, với tổng chi phí vận tải ước tính hơn 9,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đoàn tàu hàng đang phải dừng dọc đường và chờ kế hoạch tại các ga xuất phát, một số khách hàng vận chuyển hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt; các xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ dẫn đến phát sinh chi phí.

Theo VTV