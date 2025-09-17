Đức rời khỏi nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo

Hotline: 0822.173.636   |

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Liên hợp quốc vừa được công bố ngày 16/9, Đức tụt xuống vị trí thứ 11 và hiện đứng sau Trung Quốc.

Đức đã rơi khỏi Top 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11, sau Trung Quốc.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Liên hợp quốc (WIPO) cảnh báo tình trạng đổi mới trong nghiên cứu và sáng tạo toàn cầu đang suy giảm. Đức đã rơi khỏi Top 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu của Liên hợp quốc và hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 11, sau Trung Quốc.

Dẫn đầu trong báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) vừa được công bố tiếp tục là Thụy Sĩ, như từ năm 2011 đến nay, theo sau là Thụy Điển và Mỹ, trong khi Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 nền kinh tế sáng tạo nhất.

Đồng thời, triển vọng về năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu trở nên ảm đạm do tình trạng đầu tư suy giảm. Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang nói: “Cỗ máy đổi mới toàn cầu hiện không thể hoạt động hết công suất.”

Các tác giả của báo cáo đã đưa ra cảnh báo về sự tăng trưởng chậm lại trong đầu tư cho đổi mới. Tốc độ tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đã giảm xuống còn 2,9% trong năm 2024, trong khi con số này năm 2023 là 4,4%. Đối với năm 2025, WIPO chỉ dự báo mức tăng 2,3%.

Chi tiêu thực tế cho nghiên cứu và phát triển của các công ty do lạm phát cao chỉ còn tăng 1% - thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thập kỷ trước là 4,6%. Các khoản đầu tư vốn mạo hiểm cũng cho thấy sự phát triển không đồng đều và ngày càng tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Mỹ.

Sau Thụy Sĩ, Thụy Điển và Mỹ, Hàn Quốc và Singapore là những quốc gia thuộc nhóm đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Anh, Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch và Trung Quốc. Đức tụt từ hạng 9 xuống hạng 11.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một nhóm các nền kinh tế mới nổi có thu nhập trung bình đang vươn lên trong bảng xếp hạng. Ngoài Trung Quốc còn có Ấn Độ (hạng 38) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 43).

Chỉ số này được công bố hàng năm kể từ 2007 và được coi là một thước đo quan trọng về sức mạnh đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế. Ở lần công bố thứ 18, gần 140 quốc gia đã được đánh giá dựa trên khoảng 80 chỉ số, trong đó có chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, các thương vụ vốn mạo hiểm, xuất khẩu công nghệ cao cũng như số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ./

Theo TTXVN

