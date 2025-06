Đưa “Giáo dục” thành tiêu chí nổi trội ở Đông Phú

Cuối tháng 2/2025 xã Đông Phú (TP Thanh Hóa) đã tổ chức công bố quyết định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện chương trình lớn này, xã xác định lấy “Giáo dục và đào tạo” để đăng ký tiêu chí nổi trội theo quy định.

Hoạt động thể chất tại Trường Tiểu học và THCS Đông Phú. (Ảnh UBND xã Đông Phú cung cấp)

Đông Phú là địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Từ xưa, nơi đây đã là vùng quê có truyền thống hiếu học. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, xã có hàng ngàn học sinh giỏi các cấp, hàng ngàn thanh niên ưu tú tham gia quân đội. Đến nay, Đông Phú có hơn 10 giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, hơn 400 người có trình độ đại học, cao học... Từ nơi đây có nhiều người đã thành danh như: Giáo sư sử học Lâm Thị Mỹ Dung, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại tá Lê Văn Thắng, nguyên Chủ nhiệm hậu cần vùng 5 Hải quân; TS Đại tá Lê Văn Thịnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Hàng không Việt Nam; Đại tá Lê Văn Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân chính Quân đoàn 4...

Tuy là xã thuần nông, nhưng những năm gần đây xã luôn ưu tiên đầu tư cho giáo dục, dành tới 35 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng trường lớp và các thiết bị dạy học. Đến nay, Trường Mầm non Đông Phú đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường có nhiều mô hình hay về giáo dục thể chất cho học sinh, liên tục được đón các đoàn trong huyện Đông Sơn (cũ) đến tham quan học tập kinh nghiệm. Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tích cực, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường đã thành công trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; xây dựng trường học hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục dựa vào cộng đồng.

Trường Tiểu học và THCS Đông Phú đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường liên tục là điểm sáng của giáo dục huyện Đông Sơn (cũ), một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về mọi mặt, đặc biệt là ổn định, giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi. Trường có nhiều mô hình, hoạt động nổi bật, được chọn làm điểm cho huyện Đông Sơn (cũ) và cả tỉnh, được nhiều đoàn trong tỉnh đến tham quan học tập như: Mô hình phòng học thông minh 4.0; nhà vệ sinh kiểu mẫu; bếp ăn bán trú; phát động “Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam”...

Đặc biệt, nhà trường duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với Tổ chức “Nhân dân vì môi trường Bun Dang, Hàn Quốc”, thường xuyên giao lưu, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong năm học, trường luôn quan tâm và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, văn hóa, TDTT, tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh tham quan trải nghiệm các di tích lịch sử - văn hóa, tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc.

Ngoài đào tạo theo giáo án chung, xã còn duy trì 4 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền... Đảm bảo duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo theo quy định của các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong quá trình thẩm định đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã được các đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao, công nhận đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của tiêu chí “Giáo dục và đào tạo”.

Về cơ sở vật chất các trường học, cả 2 trường đều được đầu tư khang trang với khuôn viên rộng, quy hoạch gọn gàng, đẹp mắt, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Các sân trường đều có nhiều biểu bảng, khẩu hiệu tuyên truyền về các cuộc vận động, các phong trào thi đua đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Hệ thống sân thể thao, đường chạy, hố nhảy, khu vận động thể chất đều được đầu tư bài bản trong khuôn viên trường.

Theo Nghị quyết số 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành, xã Đông Phú sẽ sáp nhập cùng với các xã, phường khác để trở thành phường Đông Quang. Với hệ thống hạ tầng giáo dục và chất lượng đào tạo tốt ở Đông Phú sẽ trở thành nền tảng thuận lợi để phát triển giáo dục của phường lớn sau này.

Bài và ảnh: Hà Giang