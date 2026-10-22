Đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững đòi hỏi khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, tạo động lực và không gian phát triển mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, từ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cấp cơ sở và người đứng đầu; đến thu hút, trọng dụng nhân tài và định hướng phát triển kinh tế-xã hội.

Những nội dung này không giải quyết từng vấn đề riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện, phát huy nguồn lực và tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ đi liền với đổi mới cơ chế đánh giá, sử dụng và phát huy năng lực.

Thu hút, trọng dụng nhân tài phải thật sự tạo ra môi trường để người có năng lực được cống hiến. Các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội phải được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực phát triển. Những định hướng lớn đã được xác lập, những vấn đề trọng tâm đã được nhận diện và yêu cầu đổi mới đã ngày càng rõ hơn. Đây chính là cơ sở, nền tảng để các cấp, các ngành chủ động triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến kết quả thực tế luôn có một khoảng cách. Việc thu hẹp khoảng cách ấy phụ thuộc trực tiếp vào năng lực tổ chức thực hiện, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Thực tế cho thấy, một số chủ trương còn chậm được cụ thể hóa, một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ yêu cầu; những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Có những công việc kéo dài không phải do thiếu cơ sở hay giải pháp mà do tâm lý trông chờ, ngại va chạm, sợ trách nhiệm hoặc sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các cơ quan liên quan. Nếu không được khắc phục kịp thời, những hạn chế này sẽ làm giảm hiệu quả của các quyết sách, thậm chí khiến cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là vừa quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định vừa đưa chủ trương vào thực tiễn bằng những nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy phải khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay.

Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm công việc, điều kiện thi hành; bảo vệ người đổi mới vì lợi ích chung; chấn chỉnh tình trạng né tránh nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn, giải quyết công việc và phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra một yêu cầu rõ ràng. Đó là thống nhất nhận thức phải đi liền với thống nhất hành động; việc học tập, quán triệt chỉ thật sự có ý nghĩa khi dẫn đến những thay đổi trong tư duy, phương pháp làm việc, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, tinh thần chỉ đạo của Trung ương phải được cụ thể hóa thành những công việc thiết thực, với trách nhiệm rõ ràng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi chủ trương phải được hiện thực hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể, mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm và mỗi kết quả phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế.

Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi thực tiễn không ngừng vận động, những vấn đề mới liên tục nảy sinh, trong khi nguồn lực, thời gian và cơ hội phát triển đều cần được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, tinh thần khẩn trương, quyết liệt phải trở thành phương thức làm việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Đó cũng là cách thức hiệu quả để đưa các quyết sách của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nguồn: https://nhandan.vn/dua-cac-quyet-sach-nhanh-chong-di-vao-cuoc-song-post997110.html