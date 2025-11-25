Dự báo sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng mai (26/11), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 8h00 ngày 25/11/2025.

Hồi 7h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo đến 7h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở 11,9 độ Vĩ Bắc - 118,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7h ngày 27/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, vị trí ở 12,6 độ Vĩ Bắc - 115,0 độ Kinh Đông; trên khu vực Giữa Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM