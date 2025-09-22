Dự báo ngày 25/9, siêu bão RAGASA ảnh hưởng tới vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13h hôm nay, siêu bão RAGASA còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Dự báo đến chiều 25/9, bão sẽ ảnh hưởng tới vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão RAGASA.

Hồi 13h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,4°N - 121,7°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo đến 13h ngày 23/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,6°N-117,4°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; phía Đông kinh tuyến 115,0°E.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai (khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 4, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 24/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,5°N-112,6°E; trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông. Cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N; phía Đông kinh tuyến 110,0°E.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai (khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 4, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,9°N-107,9°E; trên vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; phía Tây kinh tuyến 114,0°E.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai (khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 4, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trong 72-120 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10,0m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật trên cấp 16, sóng biển cao 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

