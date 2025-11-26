Dự báo bão số 15 sẽ tăng thêm 2 cấp trong vòng 24 giờ tới

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 trong 24 giờ tới sẽ mạnh lên cấp 10, giật cấp 13, tăng thêm 2 cấp so với thời điểm 7 giờ sáng nay.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão số 15. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng cần chủ động ứng phó với bão.

Cụ thể, hồi 7 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 7 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 10. giật cấp 13. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 28/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 11. giật cấp 14. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 11. giật cấp 14. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần. Do báo tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh. Cảnh báo trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng cao 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến trên, sáng 26/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các Bộ: Quốc phòng, Công An, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão trên biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão số 15 trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo TTXVN