Đồng vốn giúp phụ nữ nghèo vượt khó ở phường Bỉm Sơn

Tiền thân của “Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững” phường Bỉm Sơn là câu lạc bộ (CLB) phụ nữ giúp nhau giảm nghèo của 3 phường: Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ) và xã Hà Vinh (huyện Hà Trung cũ). CLB đã trao 120 con bò, lợn; 8.000 con gà trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, từ tháng 8/2025 Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã kiện toàn, thành lập “CLB phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững” phường Bỉm Sơn huy động thành lập quỹ được 230 triệu đồng, tiếp tục hỗ trợ 8 hộ mua con giống.

Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn và CLB trao vốn vay cho hộ chị Mai Thị Chuyển, tổ dân phố Lương Thôn nuôi ốc, ếch.

Nguồn quỹ của CLB được vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hộ dân trong khu phố và đóng góp của cán bộ hội, ban chủ nhiệm CLB. Phương thức hoạt động của CLB là hỗ trợ một phần kinh phí, các hộ góp thêm vốn đối ứng chủ động mua con giống và cam kết phải duy trì sản xuất hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường. Sau từ 2 đến 4 năm, các hộ hoàn lại vốn để CLB tiếp tục rà soát, giúp đỡ những hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn sản xuất. Với cách làm này, mỗi năm CLB giúp từ 1 đến 2 hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Thông qua hỗ trợ mô hình sinh kế của CLB, nhiều hội viên nghèo được tiếp cận vốn ưu đãi, chủ động phát triển kinh tế, thoát nghèo nhờ thông tin và niềm tin được trao đúng lúc, đúng đối tượng để các hộ có cơ hội biến nguồn vốn vay ưu đãi của CLB thành "cần câu” của mình. Nguồn vốn đó không chỉ mua một con bò sinh sản, lợn sinh sản hay đàn gà... mà còn là khoản vốn khởi nghiệp đầy hy vọng được CLB, tổ chức hội và các thành viên góp quỹ trao tận tay những phụ nữ nghèo, trở thành điểm tựa để nhiều gia đình khó khăn nỗ lực vượt khó vươn lên.

Từ những con bò sinh sản đầu tiên CLB trao cho hộ các chị Mai Thị Quyết, Hoàng Thị Lý, Lại Thị Bạn, Vũ Thị Mạnh... đã giúp gia đình các chị có điều kiện thoát nghèo bền vững, tạo được niềm tin vào vai trò hoạt động của CLB và sự chỉ đạo điều hành, kết nối của tổ chức hội LHPN phường. Các chị đều có chung hoàn cảnh khó khăn là chồng đau yếu, các con nhỏ, bản thân các chị không làm được việc nặng nhưng vẫn phải một mình bươn chải nuôi chồng, con. Thấu hiểu và sẻ chia, thông qua kết nối của tổ chức hội, CLB đã trao cho các chị một khoản vốn vay ưu đãi từ quỹ CLB, cùng với vốn đối ứng của gia đình để mua con giống. Nguồn vốn vay này không chỉ mua vật nuôi mà còn là trao gửi niềm tin, sự kỳ vọng vào nỗ lực vượt khó của các chị. Căn nhà nhỏ của các chị dường như ấm áp, vui hơn từ khi có bò nuôi trong chuồng.

Chủ tịch Hội LHPN phường Bỉm Sơn và CLB trao bò sinh sản cho gia đình chị Lại Thị Bạn, tổ dân phố số 10.

Khi bò sinh bê, hộ vay giữ lại bò mẹ để tiếp tục chăn nuôi, bê được bán và hoàn trả lại cho CLB để tiếp tục hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác. Từ thành công bước đầu hỗ trợ bò sinh sản, sau mỗi đợt tổng kết và hoàn vốn, CLB tiếp tục huy động nguồn lực để duy trì hoạt động, đồng thời mở rộng sang hỗ trợ khác như gà, lợn... nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và giảm rủi ro do tác động của thị trường.

Chủ nhiệm CLB Tô Thị Nhàn chia sẻ: “CLB hoạt động với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận sinh kế bền vững. Tôi cùng chị em trong ban chủ nhiệm đã kiên trì gõ cửa từng nhà vận động đóng quỹ, cũng như tranh thủ sự quan tâm của các nhà hảo tâm để gây quỹ. Người góp quỹ ít nhất 200 ngàn đồng, nhiều nhất từ 5 đến 10 triệu đồng không lấy lãi để giúp được nhiều chị em khó khăn, chị em có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, CLB đã vận động được 230 triệu đồng, đã trao cho hộ chị Mai Thị Chuyển ở tổ dân phố Lương Thôn nuôi ốc, ếch; chị Lại Thị Bạn ở tổ dân phố số 10 nuôi bò; hỗ trợ 3 hội viên vay vốn nuôi gà giống, mỗi hộ nhận 300 con; 3 hộ được vay vốn nuôi lợn nái sinh sản và phát triển kinh doanh, mở đầu cho hành trình tiếp tục lan tỏa cơ hội thoát nghèo đến nhiều gia đình khác sau sáp nhập đơn vị hành chính".

Lê Hà