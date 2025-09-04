Đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới quốc gia ra Côn Đảo

Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức đưa dòng điện từ hệ thống điện quốc gia ra đảo.

Thi công kéo dải cáp ngầm cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo. (Nguồn: EVN)

Trước đó, vào lúc 19 giờ 9 phút ngày 2/9/2025, EVN cũng đã đóng điện thành công toàn tuyến Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Việc đóng điện thành công đã mở ra một bước ngoặt quan trọng cho Côn Đảo, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Công trình đồng thời thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ vốn chi phí cao và phát thải lớn, qua đó giúp giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế khí thải nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo EVN, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo có quy mô điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, bao gồm 17,5km đường dây trên không qua địa phận phường Vĩnh Châu (Cần Thơ), 77,7km cáp ngầm xuyên biển kết nối từ vị trí VT32 (trụ cuối trên biển) ra Côn Đảo và 8,5km cáp ngầm trên đảo từ điểm tiếp bờ đến Trạm biến áp 110 kV tại Nhà máy điện An Hội (Côn Đảo).

Dự án còn gồm hạng mục mở rộng ngăn lộ 110 kV tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng Trạm biến áp 110/22 kV GIS tại Côn Đảo.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng, do EVN làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ tháng 12/2024; đến ngày 5/8/2025 hoàn thành hạng mục mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu; ngày 12/8/2025 hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến; ngày 22/8/2025 đóng điện thử nghiệm toàn tuyến; ngày 2/9/2025 đóng điện chính thức.

Đặc biệt, sáng 4/9/2025, Trạm biến áp 110kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đảo.

EVN nhấn mạnh, công trình này khẳng định năng lực triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp và khắc nghiệt trên biển.

Thành công của dự án thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới-hải đảo của Tổ quốc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, sự hoàn thành của công trình mang ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Côn Đảo - hòn đảo thiêng liêng gắn với nhiều dấu mốc hào hùng của dân tộc./.

