Đón Tết 2026 tại Động Tiên Sơn: Lung linh cảnh sắc, phong phú trải nghiệm

Những ngày giáp Tết, Khu du lịch Động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và tràn đầy sắc xuân, sẵn sàng chào đón người dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền.

Khu du lịch Động Tiên Sơn rực rỡ sắc xuân, phong phú các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Toàn cảnh Khu du lịch Động Tiên Sơn nhìn từ trên cao, nổi bật với các khu vườn hoa, tiểu cảnh Tết và không gian sinh hoạt cộng đồng hài hòa với thiên nhiên.

Khu vực bên ngoài khu du lịch được đầu tư trang trí với nhiều loại hoa tươi, đa dạng sắc màu hơn mọi năm.

Những thảm hoa cúc xôi hàn tím, hướng dương, cúc tứ quý, đào, mai... đua nhau khoe sắc, tạo nên điểm nhấn sinh động, mang đậm không khí mùa xuân, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh, check-in.

Không gian “Chợ quê Tết xưa” được tái hiện sinh động tại Khu du lịch Động Tiên Sơn, gợi nhớ nét văn hóa truyền thống trong những ngày đầu xuân.

Bên cạnh tham quan, năm nay, Khu du lịch Động Tiên Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm mang giá trị giáo dục và văn hóa truyền thống. Nổi bật là chương trình “Hướng về cội nguồn – Chợ quê Tết xưa” dành cho học sinh và các đoàn khách du lịch.

Cô giáo Trần Thị Hiền, Trường THCS Trần Mai Ninh, chia sẻ: "Việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Động Tiên Sơn giúp các em có thêm kiến thức thực tế, không chỉ học trong sách vở. Trong không gian đẹp, phù hợp, học sinh sẽ được vừa học vừa chơi, tăng sự gắn kết tập thể và thêm yêu các giá trị truyền thống".

Khi tham gia chương trình “Hướng về cội nguồn – Chợ quê Tết xưa”, các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he và hòa mình vào các trò chơi dân gian.

Việc tham gia trò chơi dân gian, hoạt động truyền thống giúp học sinh hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, tạo hứng thú trong học tập và sinh hoạt tập thể. Đặc biệt, các em sẽ có thêm kiến thức và những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ông Cao Thanh Nam, Giám đốc chi nhánh KDL Động Tiên Sơn cho biết: "Công tác chuẩn bị đón Tết được đơn vị triển khai từ sớm. Trong đó, hệ thống điện chiếu sáng bên trong lòng động đã được chỉnh trang, nâng cấp nhằm tôn lên vẻ đẹp kỳ ảo của khối thạch nhũ, đồng thời tạo không gian sáng – đẹp – an toàn cho du khách khi tham quan".

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng thời tiết thuận lợi, lượng khách đến tham quan Khu du lịch Động Tiên Sơn trong dịp Tết năm nay dự kiến đạt khoảng 1.000 lượt/ngày, thậm chí có thể cao hơn vào những ngày cao điểm. Không chỉ là điểm đến du lịch, Động Tiên Sơn đang dần trở thành không gian trải nghiệm văn hóa, nơi du khách tìm về cội nguồn và cảm nhận trọn vẹn hương sắc mùa xuân.

Hoàng Đông - Phương Đỗ