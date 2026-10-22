Dồn lực đưa Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối về đích trong tháng 12/2026

Sau khi những vướng mắc về giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, Dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn đang được đẩy nhanh thi công. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu đóng điện đường dây trong tháng 11 và đưa trạm biến áp vào vận hành giai đoạn 1 trong tháng 12/2026, góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện cho khu vực đô thị Thanh Hóa và các địa bàn lân cận.

Cột số 70 trên địa bàn xã Trung Chính - vị trí cuối được nhà thầu tập trung hoàn thiện kỹ thuật.

Tại vị trí cột số 70 thuộc địa bàn xã Trung Chính, nhà thầu Công ty CP Điện lực Licogi 16 tập trung hoàn thiện những thao tác kỹ thuật cuối cùng, kiểm tra các mối nối, phụ kiện và hệ thống dây dẫn, chuẩn bị các điều kiện phục vụ nghiệm thu, đóng điện.

Công nhân tập trung hoàn thiện những thao tác kỹ thuật cuối cùng.

Ông Nguyễn Hải Thanh, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Điện lực Licogi 16, cho biết: “Đơn vị đảm nhiệm gói thầu số 11, gồm 29 vị trí móng cột và 16 khoảng néo, đi qua địa bàn phường Đông Quang và các xã Trung Chính, Quảng Yên. Nhờ được chủ đầu tư chủ động cung ứng vật tư và chính quyền địa phương tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng, nhà thầu có điều kiện tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 10, phấn đấu đóng điện xung kích đường dây vào đầu tháng 11/2026”.

Các thiết bị kỹ thuật điện được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm yêu cầu chất lượng và an toàn trước khi đưa vào lắp đặt.

Tại vị trí móng cột số 87, thuộc địa bàn xã Lưu Vệ, Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 cũng đang tập trung thi công đấu nối lèo và kéo dây cáp quang, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của đường dây.

“Gói thầu số 12 do đơn vị đảm nhiệm gồm 31 vị trí móng cột và 12 khoảng néo. Mặc dù chịu áp lực lớn về tiến độ, nhà thầu vẫn tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành các hạng mục đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình", ông Lại Hoàng Đăng, cán bộ kỹ thuật công ty cho biết.

Gói thầu số 12 do Công ty CP Xây dựng EVN Quốc tế 1 đảm nhiệm gồm 31 vị trí móng cột và 12 khoảng néo.

Thông tin từ Ban Quản lý công trình điện miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia), toàn bộ 111 vị trí móng cột trên tuyến đã hoàn thành đúc móng, dựng cột. Đến ngày 22/10, công tác kéo dây đã hoàn thành 55/56 khoảng néo. Riêng khoảng néo 108 sẽ liên quan tới thi công TBA 220kV Sầm Sơn và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10/11.

Công nhân thi công đấu lèo và kéo dây cáp quang.

Cùng với đường dây đấu nối, tại công trường Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, thuộc phường Nam Sầm Sơn, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công. Máy móc, phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục; các tổ đội tập trung san nền, hoàn thiện công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Hiện khối lượng đắp cát san nền đạt khoảng 40%, đắp đất đạt 25%. Móng máy biến áp AT1 đã hoàn thành; các nhà chức năng đang được hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Công tác thi công móng cột cổng, móng thiết bị các ngăn đường dây 110kV tiếp tục được triển khai.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiêt bị thi công trạm biến áp 220kV Sầm Sơn.

Ông Lê Công Văn, đại diện nhà thầu Công ty CP Tập đoàn PC1, cho biết: "Sau khi được bàn giao 100% mặt bằng, đơn vị đã tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, đặc biệt là thiết bị ép cọc; chủ động vật tư, nguyên liệu để duy trì thi công liên tục. Các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Với tinh thần quyết tâm cao từ đội ngũ quản lý đến công nhân trên công trường, chúng tôi đang đồng lòng, quyết tâm, vượt khó khăn về áp lực tiến độ, phấn đấu đóng điện trạm biến áp trong tháng 12/2026”.

Với tinh thần quyết tâm cao từ đội ngũ quản lý đến công nhân trên công trường, chúng tôi đang đồng lòng, quyết tâm, vượt khó khăn về áp lực tiến độ, phấn đấu đóng điện trạm biến áp trong tháng 12/2026 Ông Lê Công Văn, đại diện nhà thầu Công ty CP Tập đoàn PC1

Nhà thầu tập trung thiết bị ép cọc; vật tư, nguyên liệu để duy trì thi công liên tục.

Dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn được khởi công tháng 12/2024, do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, làm chủ đầu tư.

Với tuyến đường dây dài hơn 40km, đi qua 11 xã, phường, công tác giải phóng mặt bằng từng là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Ngoài diện tích xây dựng trạm biến áp, công trình còn hàng trăm vị trí móng cột, khoảng cột và hành lang an toàn lưới điện phải GPMB.

Trước yêu cầu cấp thiết của dự án, tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tập trung phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, toàn bộ 5,24ha đất xây dựng trạm biến áp liên quan đến 110 hộ dân đã được bàn giao. Đối với đường dây đấu nối, 111/111 vị trí móng cột và 111 khoảng cột, tương ứng 56/56 khoảng néo, cũng đã hoàn thành mặt bằng sạch. Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, giải tỏa các phần hành lang tuyến còn lại, không để ảnh hưởng đến kế hoạch đóng điện sắp tới.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu kiểm soát tiến độ dự án.

Ông Lê Thanh Hải, Phòng Đền bù, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng thuận của người dân đối với công trình. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo điều kiện để chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phấn đấu đóng điện giai đoạn 1 trong tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027”.

Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn được thiết kế với quy mô công suất 2x250MVA, kết hợp hệ thống đường dây đấu nối với lưới điện truyền tải hiện hữu. Đây là công trình hạ tầng điện quan trọng nhằm tăng cường khả năng truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày gia tăng tại khu vực đô thị Thanh Hóa, Sầm Sơn và các địa bàn lân cận.

Tùng Lâm - Minh Tâm