Đòn bẩy nâng tầm nông nghiệp xã Nguyệt Ấn

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế, thì xã Nguyệt Ấn đã từng bước đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) vào đồng ruộng, vườn nhà.

Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới của hộ anh Bùi Văn Biên ở thôn Đồng Đang.

Nổi bật trong số đó là mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới của hộ anh Lê Văn Dũng ở thôn Giỏi. Qua thực tế kiểm tra, đánh giá, mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt như cây sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều, ít sâu bệnh. Việc sản xuất trong nhà lưới giúp người trồng chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, đồng thời giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo chất lượng, đầu ra ổn định, mang lại thu nhập cao hơn so với phương thức canh tác truyền thống.

Cùng với dưa chuột, mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới của hộ anh Bùi Văn Biên ở thôn Đồng Đang cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp. Dưa vàng được trồng theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, kiểm soát tốt sâu bệnh, tiết kiệm nước tưới, cho sản phẩm đồng đều, an toàn và có giá trị kinh tế cao. So với sản xuất ngoài trời, mô hình này giúp giảm rủi ro, nâng cao năng suất và chất lượng, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại địa phương.

Bên cạnh các mô hình rau màu ngắn ngày, xã Nguyệt Ấn còn chú trọng phát triển các mô hình cây ăn quả theo hướng bền vững. Tiêu biểu là mô hình trồng bưởi của hộ chị Bùi Thị Tình ở thôn Vân Thịnh. Vườn bưởi được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu chọn giống, bón phân, tỉa cành đến phòng trừ sâu bệnh. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, cây sinh trưởng khỏe, tỷ lệ đậu quả cao, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và lâu dài.

Ở lĩnh vực sản xuất tập trung, mô hình trồng bí đỏ lấy hạt vụ đông năm 2025 tại thôn Vân Thịnh và thôn Giỏi là một điểm sáng đáng ghi nhận. Với tổng diện tích 3ha, thu hút 73 hộ dân tham gia, mô hình được triển khai đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng đúng thời vụ đến chăm sóc theo hướng dẫn kỹ thuật. Kết quả cho thấy cây sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại địa phương.

Có thể thấy, các mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN tại xã Nguyệt Ấn tuy quy mô chưa lớn, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần thay đổi phương thức sản xuất, từng bước hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững. Để các mô hình ứng dụng KH&CN phát huy hiệu quả, xã đã chú trọng đổi mới cách thức triển khai, lấy người dân làm trung tâm, khoa học - kỹ thuật làm nền tảng, thị trường làm định hướng. Trước hết, xã tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng hàng hóa, có ứng dụng kỹ thuật. Thông qua các buổi tập huấn, tham quan mô hình, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật, giúp nông dân nắm bắt và áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất.

Bên cạnh đó, xã chú trọng lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, tránh dàn trải, chạy theo phong trào. Các mô hình được triển khai đều dựa trên lợi thế về đất đai, khí hậu, kinh nghiệm canh tác của người dân, đồng thời gắn với nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao tính khả thi và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả mang lại không chỉ thể hiện ở thu nhập tăng lên, mà còn ở sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Việc ứng dụng nhà lưới, quy trình kỹ thuật tiên tiến giúp giảm chi phí sản xuất, hạn chế sâu bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Thực tiễn từ các mô hình sản xuất tại xã Nguyệt Ấn cho thấy, ứng dụng KH&CN chính là “chìa khóa” để nâng cao giá trị nông nghiệp, gia tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với cách làm bài bản, phù hợp thực tiễn, các mô hình này đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp. Thời gian tới, nếu tiếp tục được quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và thị trường, nông nghiệp của xã hoàn toàn có cơ sở để phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và XDNTM ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Trường Giang