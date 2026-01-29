Đội tuyển Việt Nam chốt đối thủ đá giao hữu trước khi tái ngộ Malaysia; Chốt ngày LĐBĐ Malaysia và FIFA hầu tòa

Đội tuyển Việt Nam chốt đối thủ đá giao hữu trước khi tái ngộ Malaysia

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác nhận đội tuyển sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3. Trận đấu này được đánh giá là cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình và gắn kết những nhân tố mới sau thành công của giải U23 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Danh sách tập trung sắp tới hứa hẹn sự bùng nổ với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son và các tân binh nhập tịch như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên. Bên cạnh đó, các tài năng trẻ như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Thái Sơn cũng đang có phong độ cực cao.

Trận giao hữu với đối thủ vừa tầm như Bangladesh sẽ là màn “tập dượt” chiến thuật hoàn hảo giúp chiến lược gia người Hàn Quốc tìm ra bộ khung tối ưu nhất để đối phó với một Malaysia đang mạnh lên từng ngày.

CAHN dừng bước sớm tại Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 28/1, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức nói lời chia tay Shopee Cup (Cúp C1 Đông Nam Á) sau trận thua 0-2 trên sân của Selangor (Malaysia).

CAHN đã chơi dưới sức trước Selangor.

Dù sở hữu dàn sao chất lượng, đại diện Việt Nam lại thi đấu thiếu gắn kết và tỏ ra hụt hơi sau quãng nghỉ dài. Cú đúp của tuyển thủ quốc gia Malaysia - Faisal Halim ở hiệp hai đã dập tắt hy vọng giành điểm của đội bóng ngành công an.

Thất bại này khiến CAHN rơi xuống nhóm cuối bảng và chính thức bị loại do thua kém chỉ số đối đầu với đội xếp trên là Pathum United. Giờ đây, CAHN sẽ phải dồn lực cho mặt trận Cúp C2 châu Á.

Niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam tại sân chơi khu vực hiện đổ dồn vào CLB Nam Định, đội bóng của Nguyễn Xuân Son sẽ có trận đấu then chốt vào tối nay (29/1) để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Chốt ngày LĐBĐ Malaysia và FIFA hầu tòa

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã có bước ngoặt mới khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ấn định ngày điều trần là 25/2 hoặc 26/2 tới.

Rodrigo Holgado (số 19), Joao Figueireido (14) and Hector Hevel (13) mừng bàn trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA về việc 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách, Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025. Nếu kịch bản này xảy ra, ĐT Việt Nam sẽ nghiễm nhiên vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm đến kết quả lượt đấu cuối.

Trong một diễn biến liên quan, toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đồng loạt từ chức vào sáng 28/1 để thể hiện trách nhiệm quản trị và mở đường cho việc giám sát độc lập. Dù dàn cầu thủ nhập tịch đang được tạm cho phép thi đấu, nhưng số phận pháp lý của họ và bóng đá Malaysia sẽ chỉ được định đoạt sau phiên tòa tháng 2.

Champions League rạng sáng 29/1: Địa chấn tại Bồ Đào Nha và kỳ tích của các đại diện Anh

Lượt cuối vòng phân hạng Champions League đã khép lại với những kịch bản điên rồ.

Real thua muối mặt ở Bồ Đào Nha.

Tâm điểm là thất bại muối mặt 2-4 của Real Madrid trước Benfica. Trong ngày Kylian Mbappe lập cú đúp, “Nhà vua” vẫn bị đánh bại bởi màn lội ngược dòng quả cảm của thầy trò HLV Jose Mourinho, với bàn ấn định tỷ số khó tin của thủ thành Trubin ở phút 90+8. Trận thua này khiến Real văng khỏi top 8 và phải đá play-off.

Man City đứng thứ 8 chung cuộc ở vòng phân hạng.

Ngược lại, các đại diện Premier League thống trị tuyệt đối khi chiếm tới 5/8 suất vào thẳng vòng 1/8, gồm: Arsenal, Liverpool, Man City, Tottenham và Chelsea.

Van Dijk trong vòng vây cầu thủ Qarabag. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Virgil van Dijk đi vào lịch sử khi là trung vệ đầu tiên có hat-trick kiến tạo trong trận thắng 6-0 của Liverpool trước Qarabag.

Man City cũng lách qua khe cửa hẹp nhờ bàn thắng thứ 40 trong mùa giải của Erling Haaland. Barcelona, Bayern Munich và Sporting Lisbon là ba cái tên còn lại góp mặt trong top 8.

Arsenal nắm lợi thế “vàng” tại Champions League nhờ quy định mới của UEFA

Với thành tích toàn thắng 8 trận và dẫn đầu vòng phân hạng Champions League 2025/26, Arsenal sẽ được hưởng lợi thế cực lớn từ thay đổi luật của UEFA.

Arsenal có thể đá toàn bộ các trận lượt về ở vòng knock-out trên sân nhà nếu lọt vào tới chung kết Champions League mùa này.

Khác với sự ngẫu nhiên của mùa trước, quy định mới năm nay ưu tiên các đội trong top 2 là Arsenal và Bayern Munich được đá toàn bộ các trận lượt về trên sân nhà từ vòng 1/8, tứ kết cho đến bán kết.

Lợi thế sân bãi tại Emirates trong các trận tái đấu then chốt được xem là chìa khóa giúp “Pháo thủ” hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Ngoài ra, các đội trong top 4 như Liverpool và Tottenham cũng được đảm bảo đá lượt về sân nhà ít nhất đến hết vòng tứ kết.

