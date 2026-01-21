Đối thoại để lắng nghe, thấu hiểu Nhân dân

Đối thoại để lắng nghe, thấu hiểu Nhân dân không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một phương châm hành động của lãnh đạo xã Hợp Tiến được cụ thể hóa thông qua những hoạt động thực tiễn sinh động tại địa phương. Qua đối thoại nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hợp Tiến với MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã năm 2025.

Trước đây, những kiến nghị, bức xúc của người dân xã Hợp Tiến về các vấn đề bất cập, nổi cộm ở cơ sở thường chỉ được giải quyết qua các buổi tiếp dân định kỳ hoặc đơn thư. Với quan điểm người dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của sự phát triển, thay vì chờ đợi người dân đến phòng tiếp công dân, ngày 22/12/2025, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Không khí đối thoại diễn ra dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Người dân không ngại nêu lên những vấn đề đã và đang tồn tại trên địa bàn. "Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, là hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn (cũ) về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025, nhưng đến nay gia đình tôi vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tôi đề nghị, UBND xã có kế hoạch giải quyết các vướng mắc về hồ sơ để các hộ dân sớm được cấp GCNQSDĐ”, ông Lê Văn Đức, thôn Thu Vi phản ánh. Vì sự phát triển chung của Hợp Tiến, người dân còn phản ánh một số tuyến đường giao thông xuống cấp và hư hỏng, xã cần sớm nâng cấp, sửa chữa; công tác thu gom rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bất cập; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan và vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Với tinh thần cầu thị và giải quyết những điều dân cần, dân mong, bà Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến đã trực tiếp trao đổi, giải trình và đưa ra những chỉ đạo mang tính chất “gỡ nút” cho hàng loạt vấn đề tồn tại từ lâu ở địa phương. Những chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền xã không chỉ dừng lại ở những giải pháp cụ thể, rõ ràng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, đầy trách nhiệm của lãnh đạo xã trong việc xây dựng một chính quyền phục vụ, luôn đặt lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường vốn là một trong những bức xúc của người dân Hợp Tiến đã được Chủ tịch UBND xã đặt lên hàng đầu. Bà Xuân thẳng thắn chỉ rõ, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng tập kết rác thải không đúng nơi quy định, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân không chỉ nằm ở ý thức của người dân, mà còn do hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu. Bởi xã chưa có điểm thu gom, xử lý rác thải tập trung đảm bảo theo quy định. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND xã đưa ra giải pháp trước mắt là lựa chọn điểm tập kết rác thải xa khu dân cư để xử lý. Cùng với yêu cầu các thôn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, người đứng đầu chính quyền địa phương giao Phòng Kinh tế tiến hành khảo sát, tham mưu cho UBND xã giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường. Đây được xem là bước đi kiên quyết nhằm thay đổi môi trường nông thôn của Hợp Tiến.

Một trong những vấn đề nóng được người dân xã Hợp Tiến quan tâm là công tác cấp GCNQSDĐ, đặc biệt là cho các hộ dân sau khi đã hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Để giải quyết tận gốc vấn đề trên, Chủ tịch UBND xã đã vạch ra hướng đi rõ ràng: “Trong thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đất đai của người dân, với quyết tâm không để hồ sơ đất đai tồn đọng kéo dài”. Trách nhiệm được Chủ tịch UBND xã giao cụ thể cho Phòng Kinh tế chủ trì, rà soát ngay số lượng các hộ dân thuộc địa bàn 2 xã Hợp Thành, Hợp Lý (cũ) chưa được cấp GCNQSDĐ, tạo cơ sở dữ liệu chính xác để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy.

Đối với vấn đề hỗ trợ hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, một chủ trương lớn nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân khẳng định tiếp tục thực hiện vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đó là yếu tố quan trọng đưa xã Hợp Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030. Để tạo động lực cho người dân, UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy xã về thực hiện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, lồng ghép cơ chế hỗ trợ chỉnh lý, đo đạc phù hợp với khả năng ngân sách địa phương, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho các hộ dân tham gia đóng góp.

Một vấn đề mang tính nhạy cảm nhưng cũng rất cần sự kiên quyết là công tác quản lý nghĩa trang, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng Phòng Kinh tế làm tốt công tác quản lý, nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi lấn chiếm, bao chiếm, mua bán đất nghĩa trang trái phép. Chỉ đạo xử lý vụ việc cụ thể tại thôn Thu Vi, bà Xuân yêu cầu công chức chuyên môn tổ chức đo đạc hiện trạng toàn bộ diện tích đất của 2 hộ liền kề và khu nghĩa trang theo hồ sơ địa chính năm 1992, báo cáo kết quả về UBND xã để có căn cứ xử lý tiếp theo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Những chỉ đạo trực tiếp, cụ thể và có thời hạn giải quyết rõ ràng của Chủ tịch UBND xã tại buổi đối thoại đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những điều Nhân dân kiến nghị, biến những vướng mắc thành hành động cụ thể vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở của buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Tiến Lê Phú Quốc khẳng định tầm quan trọng của hoạt động đối thoại: "Hội nghị đối thoại là nhịp cầu kết nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền xã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Chỉ có lắng nghe thấu đáo, chúng tôi mới có thể kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của địa phương". Thông điệp về trách nhiệm công vụ cũng được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã gửi gắm tới đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Nhân dân luôn sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xã vì mục tiêu phát triển bền vững của Hợp Tiến.

Bài và ảnh: Hòa Bình