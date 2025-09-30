Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, phấn đấu xây dựng Thiệu Hóa trở thành phường trước năm 2030

Sáng 30/9, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 152 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Thời gian qua, công tác Mặt trận tại xã Thiệu Hóa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy. MTTQ xã đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Trong đó, qua thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn xã có 39 căn nhà được xây mới và sửa chữa, với tổng số tiền hỗ trợ gần 3 tỷ đồng và 1.430 ngày công lao động.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã vận động các hộ dân hiến gần 10.000m2 đất để làm đường giao thông. Các thôn đã đầu tư cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt các dụng cụ luyện tập TDTT ngoài trời tại nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sử dụng của Nhân dân. Nhiều gia đình chủ động đầu tư, chỉnh trang nhà sạch vườn đẹp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân.

MTTQ xã và các Ban công tác Mặt trận tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tính Nhân dân sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp cụ thể.

Theo đó, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Thiệu Hóa trở thành phường trước năm 2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Bà Lê Thị Thảo được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

