Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu xây dựng Thọ Phú thành xã khá của tỉnh

Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Thọ Phú được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Thọ Dân, Xuân Lộc, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Phú. Nhiệm kỳ qua, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, giúp đỡ của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của chính quyền; các ban, ngành, sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên; sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, Ủy ban MTTQ xã đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú Bùi Thị Loan khai mạc Đại hội.

Nổi bật là: Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, công tác tập hợp các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện và đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ; xây dựng có hiệu quả các mô hình ở cơ sở; huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội thực sự đổi mới, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác đối ngoại Nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả với nhiều nội dung đổi mới và thiết thực. Việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được quan tâm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả, đã vận động 4.542 hộ dân hiến 13,2ha đất, phá dỡ tường rào, công trình xây dựng để rải nhựa, bê tông hóa, cạp lề đường gần 62km, di dời trên 800 cây cột điện, xây dựng trên 60km mương thoát nước, lắp đặt trên 20km đường điện chiếu sáng, xây dựng 21km tuyến đường mẫu kết nối. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa 100%, đạt mục tiêu.

Đại biểu dự Đại hội.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” có những kết quả tích cực, với 40 căn nhà được xây mới và sửa chữa, tổng nguồn lực huy động đạt khoảng 3.2 tỷ đồng, cùng với sự đóng góp của 456 ngày công lao động và hơn 1.000 lượt người hỗ trợ.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Để cụ thể hóa mục tiêu, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Thọ Phú thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ và Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Chủ động, tích cực trong giám sát, phản biện xã hội. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư bằng cách làm phù hợp. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát với Nhân dân, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tăng cường phối hợp, hiệp thương với chính quyền, ban, ngành và các tổ chức thành viên.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 69 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Bà Bùi Thị Loan được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga