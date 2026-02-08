Đối đầu CA TP.HCM, Đông Á Thanh Hóa quyết chiến vì màu cờ sắc áo xứ Thanh

19h15 ngày 8/2, đối đầu chủ nhà Công an TP.HCM, Đông Á Thanh Hóa không chỉ mang đến sân Thống Nhất nỗ lực trên sân cỏ, mà còn mang theo niềm tin, tình yêu bóng đá của hàng triệu người hâm mộ xứ Thanh, cùng quyết tâm chiến đấu đến cùng vì mục tiêu trụ hạng khi mùa giải khép lại.

Đông Á Thanh Hoá quyết tâm hướng đến chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM tối 8/2. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hoá).

Đội chủ nhà đang duy trì phong độ ổn định từ đầu mùa và hiện nằm trong nhóm cạnh tranh nửa trên bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, Công an TP.HCM xây dựng lối chơi cân bằng, đề cao tính tổ chức và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Xét về lực lượng, đội bóng ngành Công an được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như thủ môn Lê Giang Patrik, tiền đạo Tiến Linh hay tiền vệ trẻ Quốc Cường. Những bổ sung nhân sự như Minh Trọng giúp đội hình Công an TP.HCM có chiều sâu và sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật.

Tiến Linh (trái) và các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn về mọi mặt.

Dù vậy, hàng công của đội chủ nhà vẫn chưa thực sự đạt hiệu suất cao nhất. Phong độ của Tiến Linh chưa ổn định, thể hiện rõ ở tình huống đá hỏng phạt đền ở vòng đấu gần đây.

Đội khách Thanh Hóa bước vào trận đấu này với sự tự tin được cải thiện đáng kể sau trận hòa giàu cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định. Bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn kiên cường giành lại 1 điểm, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trong giai đoạn nhiều biến động.

Sau sự ra đi của tiền vệ trụ cột Thái Sơn và một số cầu thủ khác cùng những khó khăn tài chính, đội bóng xứ Thanh đang rơi vào khủng hoảng với lực lượng thiếu sót trầm trọng. Tuy nhiên, tập thể Thanh Hóa vẫn duy trì được tinh thần đoàn kết và lối đá giàu năng lượng - yếu tố có thể trở thành vũ khí quan trọng trong chuyến làm khách lần này.

Các cầu thủ Thanh Hoá vẫn đang giữ vững được tinh thần quyết tâm giữa muôn vàn khó khăn.

Cổ động viên xứ Thanh tại miền Nam từng không ít lần phủ vàng SVĐ Thống Nhất.

Xét tương quan lực lượng, Công an TP.HCM được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Thanh Hóa lại có điểm mạnh về tinh thần thi đấu và khả năng chơi bùng nổ trong những thời điểm khó khăn.

Xét ở khía cạnh ngoài chuyên môn, những ngày qua, cộng đồng cổ động viên Thanh Hóa sinh sống, làm việc tại khu vực phía Nam đã liên tục kêu gọi, kết nối lực lượng, hướng tới mục tiêu tạo nên “cơn lốc vàng” trên khán đài sân Thống Nhất, tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa trong giai đoạn được xem là khó khăn bậc nhất lịch sử đội bóng.

Trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng nặng nề, khi số cầu thủ đủ thể trạng thi đấu chỉ còn chưa đến 16 người, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp xác định sẽ bước vào trận đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất.

Đội bóng xứ Thanh được kỳ vọng sẽ duy trì lối chơi đầy quyết tâm đã thể hiện ở trận gặp Nam Định vừa qua.

Tất cả đã sẵn sàng hướng đến màn đối đầu giữa Công an TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 13 V.League 2025/2026, diễn ra lúc 19h15 ngày 8/2 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

