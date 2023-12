Tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng

Bên cạnh việc duy trì hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động không ngừng nỗ lực, trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, xây dựng môi trường văn hóa chuẩn mực, tạo được niềm tin nơi khách hàng.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

Để phục vụ người dân, khách hàng một cách tốt nhất, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn hoạt động theo phương châm, tôn chỉ: “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; “gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông”. Nền tảng ứng xử đó đã được cán bộ, viên chức, người lao động các chi nhánh vun đắp, để rồi những hành động đẹp của cán bộ Agribank diễn ra thường ngày, mọi nơi, mọi lúc. Theo đó, các ngân hàng luôn lấy khách hàng là trung tâm của mọi giao dịch dù là giao dịch trực tiếp hay hay gián tiếp đều thống nhất thực hiện theo chuẩn nguyên tắc để phục vụ tối đa nhu cầu, lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Để giúp giao dịch viên thành công trong kỹ năng giao tiếp với khách hàng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác tập huấn các kỹ năng cho giao dịch viên, cán bộ ngân hàng, như: Kỹ năng phán đoán tâm lý để xác định được khách hàng thuộc nhóm nào rồi từ đó đưa ra cách thức xử lý đúng để làm hài lòng khách; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng phân tích, xử lý thông tin; kỹ năng giao tiếp qua điện thoại; kỹ năng phản hồi thông tin; kỹ năng xây dựng quan hệ khách hàng...

Điển hình như gần đây, nhờ nắm bắt được tâm lý khách hàng, cán bộ Agribank Lang Chánh - Thanh Hóa đã ngăn chặn, giúp khách hàng không vướng vào một vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lên tới 250 triệu đồng. Được biết, chiều ngày 13/12, bà Nguyễn Thị O., trú tại khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh bị một đối tượng gọi điện thoại đến, tự xưng là Hà - cán bộ Công an huyện Lang Chánh, yêu cầu bà O. kết nối zalo với một người tên Thuần ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng đã thay nhau đe dọa rằng bà O. đang vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu bà O. chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng còn yêu cầu bà O. phải nói dối nhân viên ngân hàng là chuyển tiền mua bán đất. Do hoảng sợ, bà O. đã đến Ngân hàng Agribank Lang Chánh tất toán số tiền tiết kiệm lấy 250 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Thời điểm giao dịch, cán bộ Agribank Chi nhánh huyện Lang Chánh đã thấy biểu hiện bất thường, tâm lý bất an, lo lắng của bà O. nên đã trao đổi, nắm bắt thông tin ban đầu từ bà O. Đồng thời, kịp thời thông tin cho Công an huyện Lang Chánh để phối hợp tuyên truyền, thuyết phục bà O. hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Thoát khỏi vụ lừa đảo, không bị mất số tiền tiết kiệm lớn của gia đình, bà O. vô cùng vui mừng, đồng thời càng tin tưởng hơn vào Agribank. Những việc làm như trên đã góp phần tạo dựng hình ảnh văn hóa Agribank ngày càng sâu đậm trong khách hàng.

Có thể khẳng định, không phải ngẫu nhiên mà các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh là những ngân hàng thu hút lượng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp rất lớn và luôn tăng đều qua các năm. Bởi, khách hàng đến với Agribank không đơn thuần chỉ để gửi tiền mà còn trao gửi niềm tin. Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng cũng như các dịch vụ tiện ích, các chi nhánh Agribank còn đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng. Từng cán bộ, người lao động thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thể hiện sự chuẩn mực, thân thiện trong giao tiếp với khách hàng, góp phần xây dựng ngân hàng ngày một hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh còn tích cực xây dựng nét đẹp văn hóa thông qua các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Những năm qua, các chi nhánh đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng để xây dựng các công trình an sinh xã hội, như: xây dựng trạm y tế, trường học, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ cho người nghèo...

Có thể nói, với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc xây dựng kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo dựng được hình ảnh và thương hiệu tốt đẹp trong lòng khách hàng. Đó là động lực để giúp các đơn vị không ngừng tăng trưởng và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Lương Khánh