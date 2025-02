Doanh nghiệp “săn” lao động sau tết

Khởi động sản xuất, kinh doanh những tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực về đơn hàng, các doanh nghiệp (DN) tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương tuyển dụng thêm lao động nhằm tổ chức sản xuất hiệu quả, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng.

Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn KKTNS&CKCN đón công nhân trở lại làm việc sau tết.

Tại KKTNS, nhiều DN có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn, điển hình như Công ty CP Gang Thép Nghi Sơn tuyển dụng 779 lao động; Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tuyển dụng 680 lao động; Công ty TNHH Xây lắp và DVTM Huthaco tuyển dụng 684 lao động... Đặc biệt, nhiều DN ở Nghi Sơn tuyển dụng các vị trí chuyên môn, kỹ thuật cao, điển hình như: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực Miền Bắc Việt Nam; Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2... Đây là cơ hội để lao động có trình độ, chuyên môn cao trong tỉnh có cơ hội việc làm ổn định với mức thu nhập tương xứng.

Tại KCN Bỉm Sơn và các KCN trên địa bàn TP Thanh Hóa, nhiều DN cũng đang đẩy mạnh thu hút nguồn lao động ngay từ những ngày đầu năm. Các DN treo băng rôn tuyển dụng ở nhiều khu vực, đăng bản tin tại cổng DN, đăng tin trên fanpage của công ty, các hội nhóm công nhân trên mạng xã hội, thậm chí tham gia vào sàn giao dịch việc làm hay huy động sự giới thiệu của người lao động trong DN. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam có hai nhà máy tại KCN Lễ Môn (TP Thanh Hóa) và huyện Hoằng Hóa, với hơn 12.000 lao động. Ngay sau kỳ nghỉ tết, công ty có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động để đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng các đơn hàng cho đối tác. Tại Sakurai Hoằng Hóa, công ty đăng cần tuyển 450 lao động, với mức thu nhập từ 6,5 - 16 triệu đồng tùy các vị trí công việc. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang, "Với tín hiệu tích cực về đơn hàng năm nay, người lao động sẽ được bảo đảm việc làm, thu nhập trong năm. Lao động được tuyển dụng sẽ được hưởng các chế độ lương hấp dẫn, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước; được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và có cơ hội thăng tiến trong DN".

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam (KCN Hoàng Long) hiện có hơn 20.700 lao động. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất với sản lượng năm 2025 khoảng hơn 28 triệu đôi, tăng 7 - 8% so với cùng kỳ, DN cũng có kế hoạch tuyển dụng khoảng 2.000 lao động. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Nguyễn Văn Tý, cho biết: Đơn hàng năm nay có nhiều tín hiệu tích cực. DN hiện đang có nhu cầu tuyển dụng thêm hơn 2.000 lao động để có thể bảo đảm mục tiêu sản xuất hơn 28 triệu đôi giày, tăng 7 - 8% so với cùng kỳ. Ngoài lao động phổ thông, DN cũng cần tuyển dụng 200 vị trí việc làm yêu cầu có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

“Cùng với tuyển dụng lao động mới, để nâng cao chế độ phúc lợi, đời sống cho người lao động, chúng tôi đang nỗ lực thực hiện tốt các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể nhóm DN sản xuất giày. DN đã dành 3 tỷ đồng lì xì công nhân trong ngày đầu trở lại nhà máy làm việc; đồng thời xây dựng khoản tiền thưởng gắn bó cho những lao động làm việc tại nhà máy từ 11 năm trở lên; bảo đảm các chế độ ngày nghỉ hàng năm và xây dựng quy chế xét nâng bậc lương định kỳ cho người lao động, giúp công nhân yên tâm gắn bó với công việc”, ông Tý cho biết.

Hiện nay, KKTNS&CKCN đang có hơn 100.000 lao động tham gia lao động sản xuất. Sự góp sức của người lao động đã cùng DN tạo ra doanh thu năm 2024 đạt tới 281.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 3,1 tỷ USD. Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, nhưng các DN vẫn quan tâm đảm bảo quyền lợi, chế độ thưởng tết cho người lao động với mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ bình quân khoảng 1 tháng lương.

Theo thống kê của Ban Quản lý KKTNS&CKCN, rà soát của đơn vị cho thấy, các DN đang có nhu cầu tới hơn 18.700 lao động. Trong đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng 16.284 lao động; DN có vốn đầu tư trong nước có nhu cầu tuyển dụng 2.435 lao động. Cụ thể, các DN tại KKTNS có nhu cầu tuyển dụng 3.318 lao động; các KCN ở TP Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng 10.778 lao động; các DN ở KCN Bỉm Sơn có nhu cầu tuyển dụng 4.623 lao động. Một số DN có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn như: Công ty TNHH May mặc Leading Star Việt Nam (KCN Bỉm Sơn) cần tuyển 2.000 lao động; Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam cần tuyển 2.000 lao động; Công ty TNHH Giầy SunJade Việt Nam cần tuyển dụng 1.880 lao động...

Chủ tịch Công đoàn KKTNS&CKCN Ngô Thế Anh chia sẻ: “Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nhiều DN đã ký kết được đơn hàng lớn, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đặc biệt là các DN nhóm ngành dệt may, da giày. Ngay từ đầu năm 2025 các DN trên địa bàn KKTNS, các KCN đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chiến lược kinh doanh cụ thể gắn với việc chủ động nguồn nhân lực để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất”.

Theo Ban Quản lý KKTNS&CKCN, nhìn chung nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2025 có tăng so với các năm, nhưng chủ yếu là tuyển dụng lao động phổ thông chưa có tay nghề và chưa qua đào tạo chiếm số lượng lớn, với 16.182 người/18.719 người, chiếm khoảng 86,4%. Số lượng việc làm tạo ra nhiều nhưng chủ yếu là lao động có kỹ thuật giản đơn như may mặc, giày da. Trong khi đó, lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và yêu cầu ngoại ngữ tỷ lệ tuyển dụng khá thấp nhưng vẫn khiến DN gặp khó do người lao động không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của DN.

Bài và ảnh: Tùng Lâm