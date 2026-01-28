Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trở về nước sau ASEAN Para Games 13

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN Para Games 13, giành 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đón đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. (Nguồn: Cục Thể dục Thể thao Việt Nam).

Tối 27/1, sau những ngày tranh tài sôi nổi tại ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan (từ ngày 15-27/1), Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước an toàn.

Theo kế hoạch, đoàn chia thành nhiều hành trình, lần lượt di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Cụ thể, 55 thành viên đoàn là cán bộ và huấn luyện viên, vận động viên về Hà Nội lúc 17 giờ 50 phút. Đoàn về Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 5 phút, với 109 thành viên và đoàn về Đà Nẵng lúc 19 giờ 35 phút với 17 thành viên.

Ra đón đoàn tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, cùng lãnh đạo Ủy ban Paralympic Việt Nam, Phòng Thể dục thể thao cho mọi người... cùng người thân của các vận động viên.

Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh khẳng định mỗi vận động viên đã nỗ lực hết sức, khắc phục khó khăn để giành thành tích tốt nhất, giúp Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games gồm 185 thành viên, trong đó có 141 vận động viên.

Tại kỳ Đại hội lần này, đoàn Việt Nam tham gia thi đấu 11 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt xe lăn và Đấu kiếm xe lăn.

Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu đề ra (giành từ 30-35 Huy chương Vàng) và xếp vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Tham dự Đại hội, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu nỗ lực, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á./.

