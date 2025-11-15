Đoàn kết xây dựng thôn Tiến Sơn 1 trở thành điểm sáng về văn minh nông thôn

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) tỉnh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Tiến Sơn 1, xã Thường Xuân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Tiến Sơn 1 đã ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn thôn thời gian qua.

Người dân thôn Tiến Sơn 1 tham gia ngày hội.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế, xác định nông - lâm nghiệp và buôn bán nhỏ là hướng đi chủ lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 6 hộ, hộ cận nghèo còn 109 hộ/254 hộ.

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới... được Nhân dân hưởng ứng sôi nổi.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu chung vui tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Tiến Sơn 1, xã Thường Xuân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Thường Xuân cũng như thôn Tiến Sơn 1 tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư, phấn đấu xây dựng thôn Tiến Sơn 1 trở thành điểm sáng về văn minh nông thôn, an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tiến Sơn 1 bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lương Văn Hợi, thôn Tiến Sơn 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Tiến Sơn 1.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tiến Sơn 1 bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Lương Văn Hợi, ở thôn Tiến Sơn 1.

Đại diện lãnh đạo xã Thường Xuân trao quà chúc mừng khu dân cư.

Đại diện lãnh đạo xã Thường Xuân trao quà chúc mừng khu dân cư; công bố Quyết định công nhận Gia đình văn hóa năm 2025 và tặng quà các gia đình, cá nhân tiêu biểu của thôn Tiến Sơn 1.

Hải Đăng