Đình Bắc thắng áp đảo tại AFC; Real Madrid tái đấu Benfica của Mourinho

Công Phượng tái xuất, Đồng Nai sẵn sàng cho trận đại chiến ngôi đầu hạng Nhất; Bốc thăm play-off Champions League; Martin Odegaard bất mãn với chiến thuật của Mikel Arteta... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (31/1).

Đình Bắc thắng áp đảo giải “Cầu thủ gây ấn tượng nhất” U23 châu Á 2026

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục nối dài chuỗi thành tích cá nhân ấn tượng khi giành chiến thắng tại cuộc bình chọn “Cầu thủ gây ấn tượng nhất” giải U23 châu Á 2026 trên trang chủ AFC. Với 86,71% số phiếu từ người hâm mộ, chân sút sinh năm 2004 đã vượt xa các đối thủ nặng ký như thủ môn Li Hao (Trung Quốc) và Ali Azaizeh (Jordan).

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong trận Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

AFC đánh giá cao màn trình diễn của Đình Bắc khi anh ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba chung cuộc và cá nhân anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Bên cạnh đó, siêu phẩm đánh đầu ngược vào lưới UAE của Đình Bắc cũng đang lọt top đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out.

Kết quả này một lần nữa khẳng định sức hút mãnh liệt của ngôi sao trẻ người Nghệ An đối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước.

Công Phượng tái xuất, Đồng Nai sẵn sàng cho trận đại chiến ngôi đầu hạng Nhất

Trận đối đầu giữa Đồng Nai và Khánh Hòa tại vòng 8 giải hạng Nhất 2025/26 (18h00 ngày 31/1) đang thu hút sự chú ý đặc biệt với sự trở lại của Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng sẵn sàng cho màn tái xuất. Ảnh: Đồng Nai FC

Sau nhiều tháng dưỡng thương, tiền đạo người Nghệ An đã sẵn sàng đá chính, mang theo kỳ vọng gia tăng sức mạnh cho hàng công đội bóng vùng Đông Nam Bộ.

Dù thiếu vắng Công Phượng thời gian qua, Đồng Nai vẫn duy trì vị trí đầu bảng với 17 điểm. Với dàn sao thiện chiến như Xuân Trường, Minh Vương và Tấn Trường, đoàn quân của HLV Việt Thắng quyết tâm đánh bại đối thủ trực tiếp Khánh Hòa để củng cố ngôi đầu và khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Bốc thăm play-off Champions League: Real Madrid tái đấu Benfica của Mourinho

Lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2025/26 vừa khép lại với những cặp đấu đầy duyên nợ. Tâm điểm đổ dồn vào việc Real Madrid một lần nữa phải đối đầu với “ác mộng” Benfica.

Kết quả bốc thăm play-off Champions League 2025-2026. Ảnh: UEFA

Chỉ ít ngày sau trận thua sốc 2-4 khiến “Kền kền trắng” văng khỏi top 8, thầy trò Arbeloa lại phải giải quyết ân oán với đội bóng của HLV Jose Mourinho để tranh vé vào vòng 1/8.

Bên cạnh đó, vòng play-off còn chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa khác như trận derby nước Pháp giữa AS Monaco và PSG, hay màn so tài giữa Juventus và Galatasaray. Theo kết quả phân nhánh, nếu vượt qua thử thách này, các đội thắng sẽ chạm trán những “ông lớn” Ngoại hạng Anh đang đợi sẵn ở vòng 1/8 như Man City, Arsenal hay Liverpool.

Phân nhánh Champions League 2025-2026 từ vòng 1/8. Ảnh: UEFA

Các trận lượt đi vòng play-off sẽ khởi tranh vào ngày 17 và 18/2 tới.

Martin Odegaard bất mãn với chiến thuật của Mikel Arteta

Nội bộ Arsenal đang xôn xao trước thông tin Đội trưởng Martin Odegaard không hài lòng với vai trò hiện tại và cân nhắc khả năng rời CLB.

Martin Odegaard không hài lòng vì thời gian thi đấu.

Tiền vệ người Na Uy cảm thấy bị hạn chế khả năng sáng tạo do yêu cầu pressing và phòng ngự quá cao từ HLV Arteta. Việc thường xuyên bị thay ra sớm, tiêu biểu là trong trận gặp Manchester United, khiến Odegaard tin rằng tầm ảnh hưởng của mình đang suy giảm.

Dù hợp đồng còn hạn đến năm 2028, sự bất đồng về triết lý bóng đá đang đẩy Odegaard tiến gần hơn tới các “ông lớn” như Bayern Munich hay Inter Milan.

Djokovic “quật ngã” Sinner, thiết lập trận chung kết trong mơ với Alcaraz

Tối 30/1, Novak Djokovic đã tạo nên một màn trình diễn “ngược dòng thời gian” khi đánh bại đương kim vô địch Jannik Sinner sau 5 set đấu kịch tính (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4).

Djokovic ăn mừng chiến thắng trước Sinner (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước tay vợt người Ý mà còn giúp Nole trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất lịch sử vào chung kết Australian Open. Bản lĩnh của nhà vô địch được thể hiện rõ nét khi anh cứu thành công 16 trên 18 điểm break-point trong suốt hơn 4 giờ thi đấu.

Tiến vào trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp, Djokovic sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz - người vừa vượt qua Zverev trong trận bán kết dài nhất lịch sử giải đấu. Đây là cơ hội để tay vợt 38 tuổi chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 và khẳng định vị thế trước sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ.

Cristiano Ronaldo lập công, Al Nassr áp sát ngôi đầu Saudi Pro League

Rạng sáng 31/1, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Al Kholood tại vòng 19 Saudi Pro League. Sau hiệp một bế tắc, CR7 đã khai thông thế trận ở phút 47 với cú đệm bóng cận thành chính xác. Đây là bàn thắng thứ 117 của anh cho CLB Saudi Arabia, nâng tổng thành tích ghi bàn trong sự nghiệp lên con số kỷ lục 961 bàn.

Tận dụng lợi thế dẫn bàn và việc đối thủ bị thẻ đỏ, Al Nassr ghi thêm hai bàn nhờ công của Simakan và một pha lập công ở cuối trận. Thắng lợi này giúp Al Nassr leo lên vị trí thứ 2, chỉ còn kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm, thắp sáng hy vọng trong cuộc đua vô địch.

