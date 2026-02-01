Đình Bắc lập “hat-trick” danh hiệu tại giải U23 châu Á 2026; Liverpool và Chelsea đẩy MU xuống Top 6

Tứ kết futsal châu Á 2026: ĐT Việt Nam đại chiến chủ nhà Indonesia; Hà Nội FC và Thể Công Viettel ca khúc khải hoàn trên sân khách; Công Phượng tái xuất ấn tượng, Đồng Nai thắng kịch tính để xây chắc ngôi đầu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/2).

Tứ kết futsal châu Á 2026: ĐT Việt Nam đại chiến chủ nhà Indonesia

Cục diện vòng tứ kết giải futsal vô địch châu Á 2026 đã dần lộ diện sau loạt trận cuối bảng A vào tối 31/1.

Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết là Indonesia (Ảnh: Antara).

Với trận hòa 1-1 trước Iraq, chủ nhà Indonesia đã chính thức giành ngôi đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Kết quả này đưa đội bóng xứ sở vạn đảo vào cặp đấu tứ kết đầy duyên nợ với ĐT futsal Việt Nam (nhì bảng B) vào lúc 19h00 ngày 3/2 tới.

Trong khi đó, ĐT Thái Lan sẽ chạm trán Iraq ở cặp đấu tứ kết còn lại của nhánh này.

Các bảng C và D sẽ thi đấu lượt cuối vào ngày 1/2 để tìm ra những cái tên còn lại. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Iran và Afghanistan tranh ngôi đầu bảng D, cũng như màn thư hùng giữa Nhật Bản và Uzbekistan tại bảng C.

Hà Nội FC và Thể Công Viettel ca khúc khải hoàn trên sân khách

Vòng 12 V-League 2025/26 chứng kiến sự thăng hoa của các đội bóng thủ đô ngay trên sân khách.

Tại sân Vinh, Hà Nội FC dù chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Hùng Dũng vẫn áp đảo SL Nghệ An với chiến thắng 3-1. Hai Long tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp đội khách leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Thể Công Viettel đã đánh bại CLB Hải Phòng 2-1 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray. Tiền đạo Lucao trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng, giúp đội bóng áo lính chiếm lĩnh vị trí thứ 3 từ chính đối thủ và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 5 điểm.

Trái lại, thất bại này khiến Hải Phòng và SL Nghệ An lỡ cơ hội cải thiện vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Đình Bắc lập “hat-trick” danh hiệu tại giải U23 châu Á 2026

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của bóng đá trẻ Việt Nam khi thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân danh giá.

Đình Bắc “thâu tóm” 3 danh hiệu cá nhân ở giải đấu năm nay.

Sau khi giành giải “Vua phá lưới” và “Cầu thủ được yêu thích nhất”, chân sút sinh năm 2004 tiếp tục thắng áp đảo ở cuộc bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” giải U23 châu Á với 72,39% số phiếu. Siêu phẩm đánh đầu ngược vào lưới UAE của anh được AFC ca ngợi về sự điềm tĩnh và kỹ thuật chính xác tuyệt đối.

Minh Phúc kiến tạo để Đình Bắc đánh đầu tung lưới U.23 UAE.

Cùng với danh hiệu “VĐV trẻ xuất sắc nhất” tại Cúp Chiến thắng 2025, Đình Bắc đang trải qua một năm thi đấu thăng hoa, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Công Phượng tái xuất ấn tượng, Đồng Nai thắng kịch tính để xây chắc ngôi đầu

Tối 31/1, Nguyễn Công Phượng đã có màn trở lại đầy hứa hẹn trong trận đại chiến giữa Đồng Nai và Khánh Hòa tại vòng 8 giải hạng Nhất.

Công Phượng chơi nổi bật trong trận đầu tiên ra sân ở mùa giải này. (Ảnh: VPF).

Dù sớm bị dẫn bàn, Đồng Nai nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ở phút 14 sau nỗ lực dứt điểm của Công Phượng khiến hậu vệ đối phương phản lưới nhà. Tiền đạo người Nghệ An thi đấu năng nổ trong 45 phút đầu tiên trước khi được rút ra nghỉ để đảm bảo thể trạng.

Bước sang hiệp hai, những sự thay đổi người của HLV Việt Thắng đã phát huy tác dụng rực rỡ. Đoàn Hải Quân lập siêu phẩm vô-lê từ khoảng cách 25m nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Lê Thanh Bình ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Đồng Nai vững vàng ngôi đầu với 20 điểm.

Ngoại hạng Anh: Liverpool và Chelsea đẩy MU xuống Top 6

Vòng 24 Premier League chứng kiến những màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của hai “ông lớn” Liverpool và Chelsea.

Wirtz tìm lại phong độ sau quãng thời gian khó khăn.

Tại Anfield, Liverpool chấm dứt chuỗi 5 trận bết bát bằng chiến thắng vang dội 4-1 trước Newcastle. Hugo Ekitike tỏa sáng với cú đúp, cùng các pha lập công của Wirtz và Konate đã giúp “The Kop” vươn lên vị trí thứ 5, chỉ còn kém top 4 đúng một điểm.

Chelsea làm nên lịch sử.

Trong khi đó, Chelsea đã viết nên lịch sử khi lần đầu tiên lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 trước West Ham. Những sự thay đổi người quyết đoán của HLV Rosenior cùng bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez ở phút bù giờ đã đưa “The Blues” chiếm lấy vị trí thứ 4 từ tay Man Utd.

Kết quả này khiến MU bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

HS