Đình Bắc giành Vua phá lưới U23 châu Á 2026; Trung Quốc thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á

U23 Việt Nam rạng rỡ trở về sau kỳ tích tại giải châu Á; Ngoại hạng Anh: Man City bám đuổi ngôi đầu, Liverpool và Tottenham gây thất vọng; Mbappe lập cú đúp, Real Madrid đánh bại Villarreal để đánh chiếm ngôi đầu La Liga... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (25/1).

U23 Việt Nam rạng rỡ trở về sau kỳ tích tại giải châu Á

Tối 24/1, nhóm đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam dẫn đầu bởi HLV Kim Sang-sik đã chính thức đặt chân tới sân bay Nội Bài, khép lại hành trình lịch sử với tấm Huy chương Đồng châu lục. Ngay sau trận thắng kịch tính trước Hàn Quốc, toàn đội đã khẩn trương lên đường để sớm về hội quân cùng gia đình.

Các cầu thủ U23 Việt Nam được chào đón nồng hậu tại sân bay Nội Bài.

Tại sân bay, các cầu thủ không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ kế hoạch nghỉ ngơi ngắn ngày trước khi trở lại V-League, trong khi những ngôi sao như Thái Sơn, Đình Bắc hào hứng nhắc về những món ăn quê nhà như lẩu và phở sau thời gian dài thi đấu xa xứ.

Nhóm thành viên còn lại dự kiến sẽ về tới Hà Nội vào sáng ngày 25/1, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầy ý nghĩa.

Đình Bắc đi vào lịch sử với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới tại vòng chung kết U23 châu Á.

Dù có cùng 4 bàn thắng và 2 kiến tạo như Ryunosuke Sato (Nhật Bản), chân sút của Việt Nam vẫn “độc chiếm” giải thưởng nhờ chỉ số phụ là thời gian thi đấu ít hơn (359 phút so với 445 phút).

Các pha lập công của Đình Bắc được ghi vào lưới những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Jordan, UAE và Saudi Arabia. Thành tích cá nhân xuất sắc này không chỉ khẳng định tài năng của ngôi sao trẻ mà còn góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng lịch sử.

Trung Quốc thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á

Đêm 24/1, U23 Nhật Bản đã chính thức đăng quang ngôi vô địch U23 châu Á 2026 sau thắng lợi áp đảo 4-0 trước U23 Trung Quốc.

Nhật Bản (áo xanh) thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Đây là trận chung kết có cách biệt lớn nhất lịch sử giải đấu, giúp “Samurai xanh” trở thành đội đầu tiên ba lần lên ngôi vương và có hai lần liên tiếp bảo vệ thành công danh hiệu. Với 16 bàn thắng ghi được, Nhật Bản cũng phá kỷ lục về hiệu suất tấn công tại một kỳ giải.

Dù U23 Trung Quốc thất bại nặng nề, thủ môn Li Hao vẫn gây ấn tượng với 33 pha cứu thua (nhiều nhất giải), nhưng danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” đã thuộc về Rui Araki của Nhật Bản.

Giải đấu khép lại với niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới.

Ngoại hạng Anh: Man City bám đuổi ngôi đầu, Liverpool và Tottenham gây thất vọng

Vòng 23 Premier League chứng kiến những bước ngoặt trái ngược của các ông lớn.

Semenyo cùng Marmoush ghi bàn cho Man City. Ảnh: Man City.

Man City nhẹ nhàng đánh bại Wolves 2-0 nhờ công của Marmoush và Semenyo, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm.

Liverpool “ngã ngựa” phút cuối trận.

Ngược lại, Liverpool đứt chuỗi 13 trận bất bại sau trận thua kịch tính 2-3 trên sân Bournemouth, trong đó bàn thua quyết định đến ở phút 94. Thất bại này phơi bày lỗ hổng hàng thủ của HLV Arne Slot khi Van Dijk và Gomez liên tục mắc sai lầm.

Tottenham Hotspur một lần nữa đánh rơi điểm số quý giá khi bị Burnley cầm hòa 2-2 ngay trên sân Turf Moor.

Tại Turf Moor, Tottenham tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi hòa Burnley 2-2. Dù Romero ghi bàn gỡ hòa ở phút 90, làn sóng phẫn nộ đòi sa thải HLV Thomas Frank vẫn dâng cao. Chỉ thắng 2 sau 14 trận gần nhất, “Gà trống” hiện rơi xuống vị trí thứ 13 và đối mặt lịch thi đấu tử thần vào tháng 2.

Mbappe lập cú đúp, Real Madrid đánh bại Villarreal để đánh chiếm ngôi đầu La Liga

Sáng 25/1, Kylian Mbappe tiếp tục phong độ hủy diệt khi ghi cả hai bàn thắng giúp Real Madrid hạ gục Villarreal 2-0 tại vòng 21 La Liga.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng (Ảnh: Reuters).

Sau hiệp một đầy khó khăn trước lối chơi áp sát của đội chủ nhà, tiền đạo người Pháp đã khai thông bế tắc ngay đầu hiệp hai từ đường kiến tạo của Vinicius. Ở phút bù giờ cuối cùng, Mbappe hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm Panenka đầy ngẫu hứng trên chấm phạt đền.

Thắng lợi này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 51 điểm, chính thức vượt mặt Barcelona để leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Real Madrid hiện đang thi đấu nhiều hơn đối thủ trực tiếp một trận.

