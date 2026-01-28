Điều khiển xe ôtô để bùn đất che lấp biển số, tài xế bị phạt 23 triệu đồng

Chiều 27/1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết nam tài xế điều khiển ôtô con có biển số không rõ chữ và số đã đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, Công an thành phố Hà Nội để làm việc và chấp hành nộp phạt theo quy định.

Biển số xe bị bùn đất che kín. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 26/1, anh Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) điều khiển ôtô biển kiểm soát 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ôtô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số.

Cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900 nghìn đồng, anh H. yêu cầu tổ Cảnh sát giao thông lập biên bản đúng lỗi vi phạm của mình và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Đến sáng 27/1, anh H. đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 để làm việc và cho biết, trước đó 4 ngày, anh điều khiển ôtô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

“Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe,” anh H. trình bày.

Cũng theo anh H., tại thời điểm được tổ Cảnh sát giao thông thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng.

Đến nay, sau khi được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Văn H. về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời.

Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định./.

Theo TTXVN