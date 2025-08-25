Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các Khu quản lý đường bộ; Sở Xây dựng các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên; nhà đầu tư BOT về việc tập trung ứng phó, khắc phục cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Điều chỉnh lộ trình, cấm phương tiện đi vào vùng tâm bão số 5

Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị nêu trên tiến hành kiểm tra toàn bộ các bến phà, cầu phao, bến đò và các phương tiện phục vụ công tác vượt sông được giao quản lý; cấm tổ chức vận chuyển hành khách sang sông khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền và trong điều kiện thời tiết xấu như: Giông, bão, lũ lớn.

Song song với việc kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5, Cục Đường bộ lưu ý đối với cầu dây văng, dây võng cầu yếu thì cần phải tổ chức theo dõi thường xuyên và cấm người và phương tiện lưu thông khi bão số 5 đổ bộ vào để bảo đảm an toàn.

“Lực lượng chức năng tổ chức trực gác, cảnh giới 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, khu vực đang khắc phục hoặc có nguy cơ mất an toàn; rà soát toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường địa phương, khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, đá rơi, ngập sâu kéo dài hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông cao; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại tại khu vực nguy hiểm khi chưa có biện pháp đảm bảo an toàn,” lãnh đạo Cục Đường bộ chỉ đạo.

Đối với các tuyến vận tải cố định, các Sở Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh hành trình, thời gian xuất phát, lộ trình để tránh các khu vực nguy hiểm, cấm phương tiện đi vào vùng tâm bão hoặc khu vực đang bị chia cắt, sạt lở.

Nghiêm cấm xe hợp đồng, xe du lịch tổ chức vận chuyển vào các khu vực đang có cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, ngập sâu. Đơn vị kinh doanh vận tải phải cập nhật thông tin thời tiết và phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Bến xe khách tại các địa phương có thiên tai cần phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến, không cho phép phương tiện xuất bến đi vào khu vực có thiên tai gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông./.

