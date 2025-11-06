Địa phương đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đưa robot AI phục vụ hành chính công

Xã Triệu Sơn vừa chính thức vận hành robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện.

Xã Triệu Sơn đưa vào vận hành robot AI phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn có từ 250 - 300 lượt công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Để giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ và tạo thuận tiện cho người dân, xã Triệu Sơn đã phối hợp cùng doanh nghiệp công nghệ, đưa vào vận hành robot lễ tân có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Tạ Minh Ngọc, Giám đốc Sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo, Công ty CP MISA, cho biết: “Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Người dân có thể nhắn tin trên màn hình hoặc nói trực tiếp những yêu cầu, thắc mắc của mình cần giải đáp, thực hiện".

Nhân viên Công ty CP MISA hướng dẫn người dân sử dụng robot AI.

Với tính năng dễ sử dụng, robot AI dễ dàng tiếp cận với cả người cao tuổi hoặc những người không quen sử dụng công nghệ. Ông Lê Xuân Dũng ở thôn Thiết Cương 2, xã Triệu Sơn, chia sẻ: “Việc xã đưa vào vận hành robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là rất thiết thực. Khi chúng tôi đến làm việc mà các quầy thủ tục cán bộ đang bận thì có thể hỏi robot AI và được trả lời rất nhanh, giao diện cũng rất dễ hiểu".

Ông Lê Xuân Dũng (thôn Thiết Cương 2, xã Triệu Sơn) quét mã QR để tra cứu dịch vụ hành chính công.

Ứng dụng robot AI để hỗ trợ phục vụ hành chính công là một trong những giải pháp của xã Triệu Sơn nhằm xây dựng chính quyền số, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Triệu Sơn xác định lấy chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Xã sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp số sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương để mang lại những hiệu quả thực chất.

Khánh Hòa