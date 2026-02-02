“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng ở Ngọc Liên

Theo tài liệu lưu tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Ngọc Liên, ngày 27/8/1949, tại nhà ông Lưu Vĩnh Long, thôn Mặn, xã Phúc Thành - nay là thôn Minh Phong, xã Ngọc Liên, các đồng chí đảng viên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng miền Tây đã tổ chức hội nghị để thành lập Chi bộ Bắc Sơn. Đây là chi bộ đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc (cũ). Sự ra đời của Chi bộ Bắc Sơn đã đánh dấu bước ngoặt mới trong phong trào đấu tranh của Nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc (cũ). Từ đây, phong trào cách mạng của Nhân dân đã có tổ chức đảng lãnh đạo. Sau khi thành lập chi bộ đã lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện Ngọc Lặc phát triển mạnh mẽ và giành thắng lợi trên khắp các mặt trận.

Cô và trò Trường THCS Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) tham quan di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn.

Năm 2006, huyện Ngọc Lặc đã lập quy hoạch và tiến hành xây dựng nhà bia tưởng niệm địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn. Năm 2014, huyện Ngọc Lặc tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà sàn để lưu giữ, trưng bày các tư liệu lịch sử của quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc. Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, năm 2021, nơi thành lập Chi bộ Bắc Sơn được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2024, được sự quan tâm của Nhà nước, di tích được tu bổ, tôn tạo với các hạng mục, như: nhà bia, tường rào, khuôn viên...

Tự hào là nơi thành lập Chi bộ Bắc Sơn, những năm qua xã Ngọc Liên luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích thông qua những việc làm thiết thực, như: quản lý, bảo vệ và huy động các nguồn lực để chỉnh trang khuôn viên các di tích. Hằng tháng vào ngày 1 và 15 (âm lịch) và các dịp lễ, tết của đất nước, xã Ngọc Liên tổ chức dâng hương, dâng hoa tại di tích để tưởng nhớ công lao của các đồng chí đảng viên của Chi bộ Bắc Sơn, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Dẫn chúng tôi tham quan di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Minh Phong Bùi Văn Tùng, cho biết: “Người dân Minh Phong lớn lên trong niềm tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng. Bởi vậy, đồng bào các dân tộc trong thôn luôn tích cực lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương. Hiện nay, di tích được tu bổ, tôn tạo khang trang, sạch sẽ, Nhân dân trong thôn ai cũng vui mừng, phấn khởi. Thời gian tới, thôn Minh Phong tiếp tục tuyên truyền để Nhân dân tham gia bảo vệ và phát huy các giá trị di tích”.

Nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử, Trường THCS Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) đã chú trọng đến công tác giáo dục giá trị của di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Bắc Sơn cho học sinh thông qua việc lồng ghép trong các bộ môn khoa học xã hội. Bên cạnh đó, nhà trường đã chủ động đăng ký với xã nhận nhiệm vụ chăm sóc di tích. Hằng tháng, nhà trường tổ chức các hoạt động quét dọn, vệ sinh môi trường xung quanh khu di tích.

Theo thầy giáo Lê Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên), cho biết: Việc giáo dục giá trị di sản nói chung và giá trị của di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn nói riêng không chỉ góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục địa phương mà còn bồi đắp lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh. Vì vậy, nhà trường tiếp tục chỉ đạo các giáo viên đảm nhận các bộ môn khoa học xã hội, đặc biệt là môn Lịch sử tăng cường việc dạy học thực địa tại di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn. Qua đó, giúp các em hiểu về ý nghĩa của di tích và có những hoạt động thiết thực để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

“Hiện nay, di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ Bắc Sơn được tu bổ, tôn tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, xã Ngọc Liên tiếp tục huy động các nguồn lực chỉnh trang khuôn viên di tích. Quan tâm giáo dục giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo vệ di tích, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Phạm Xuân Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên, chia sẻ.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn