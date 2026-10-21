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Đề xuất miễn phí tham quan 10 bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

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Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đề xuất miễn phí tham quan 10 bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đề xuất miễn phí tham quan 10 bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Đề xuất miễn phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hằng năm.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hằng năm cho các tổ chức, cá nhân thăm quan tại 10 địa điểm sau:

1- Bảo tàng Hải Dương học;

2- Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

3- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam;

4- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

5- Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam;

6- Dinh Độc Lập;

7- Bảo tàng Yersin;

8- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam;

9- Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên;

10- Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện hóa mục tiêu an sinh và công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước, loại bỏ hoàn toàn rào cản chi phí để người dân có thu nhập thấp hoặc đồng bào các vùng xa có cơ hội trải nghiệm không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, gia tăng sự gắn kết giữa công chúng với các Bảo tàng, Vườn quốc gia, xây dựng hình ảnh một điểm đến văn hóa quốc gia thân thiện, vì cộng đồng.

Chính sách miễn phí thăm quan đóng vai trò như một đòn bẩy kích cầu thu hút lượng khách lớn đến thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận vào dịp cuối năm. Sự gia tăng lượng khách này trực tiếp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng cho các ngành dịch vụ liên quan như: vận tải, lưu trú, ăn uống, lữ hành,...

Việc miễn phí thăm quan trong 01 ngày (24/11) tại 10 Bảo tàng, Vườn quốc gia nêu trên sẽ làm giảm một phần nguồn thu NSNN (dự kiến giảm khoảng 500 triệu đồng/ngày). Tuy nhiên, tác động này là không đáng kể so với tổng nguồn thu cả năm.

Căn cứ pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã ban hành 10 Thông tư quy định thu phí thăm quan. Theo đó, mức thu phí thăm quan đang được quy định tại các Thông tư như sau:

STT

Nội dung

Mức thu phí (đồng)

1

Bảo tàng Hải Dương học

10.000 - 40.000

2

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

10.000 - 40.000

3

Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

10.000 - 30.000

4

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

10.000 - 40.000

5

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

10.000 - 40.000

6

Dinh Độc Lập

10.000 - 40.000

7

Bảo tàng Yersin

5.000 - 20.000

8

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

10.000 - 30.000

9

Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên

10.000 - 60.000

10

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

40.000

Theo VGP

Từ khóa:

#Bảo tàng #văn hóa Việt Nam #Vườn quốc gia #Phụ nữ Việt Nam #Tham quan #Thủ đô Hà Nội #Bộ tài chính #Lịch sử #dân tộc Việt Nam #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

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