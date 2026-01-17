Để các liên đoàn, hiệp hội thể thao “có đất dụng võ”

Phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, toàn diện trong những năm qua không thể không kể đến vai trò của các liên đoàn, hiệp hội thể thao. Bài toán làm sao để các liên đoàn, hiệp hội thể thao hoạt động hiệu quả vẫn là điều mà ngành thể thao tỉnh quan tâm, tìm hướng đổi mới trong thời gian tới.

Liên đoàn Yoga Thanh Hóa tổ chức nhiều giải đấu nhằm phát triển phong trào. Ảnh: Anh Tuân

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), các tổ chức xã hội TDTT và các hội nghề nghiệp đã và đang phối hợp chặt chẽ với ngành để huy động các nguồn lực xã hội hóa TDTT, đáp ứng yêu cầu xã hội, như: Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ), Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Vovinam, Liên đoàn Võ thuật, Liên đoàn Cờ, Hội Tâm năng dưỡng sinh, Câu lạc bộ (CLB) câu cá thể thao tỉnh Thanh Hóa... Hàng năm, các liên đoàn, hội, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT và hàng chục giải thi đấu thể thao phong trào với quy mô cấp tỉnh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Qua đó, không chỉ làm phong phú hoạt động TDTT của tỉnh mà còn góp phần phát hiện những gương mặt xuất sắc bổ sung cho thể thao thành tích cao.

Toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 100 CLB yoga, thu hút gần 2.500 người tham gia tập luyện thường xuyên. Việc Liên đoàn Yoga tỉnh Thanh Hóa được thành lập cuối năm 2023 đã tiếp thêm “luồng sinh khí” mới cho những người đam mê bộ môn này. Kể từ đây, yoga ở Thanh Hóa được quan tâm, phát triển bài bản, chất lượng và mang tính chuyên nghiệp hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Yoga tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga chia sẻ: “Cùng với việc tổ chức các hoạt động phong trào, Liên đoàn Yoga đã phối hợp tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn viên, VĐV yoga..., thường xuyên cử lực lượng VĐV tham gia các giải quốc gia, giải mở rộng của các đơn vị, địa phương trên cả nước và gặt hái được không ít thành công. Tiêu biểu như: Năm 2025 tại Giải vô địch Yoga trẻ lần thứ IV, Giải Yoga thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ VI đội tuyển yoga Thanh Hóa giành 26 huy chương các loại; tại Giải Vô địch yoga quốc gia lần VII giành được 9 huy chương các loại”.

Tương tự, không ít liên đoàn đã phát huy thế mạnh của tổ chức có đông đảo thành viên, diện “phủ sóng” rộng ở các địa phương, trường học để hoạt động. Đáng lưu ý, các liên đoàn này đã bước đầu phối hợp cùng địa phương tổ chức hiệu quả các giải đấu.

LĐBĐ Thanh Hóa hoạt động hiệu quả với việc tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới bóng đá cộng đồng rộng khắp, đồng đều ở các vùng miền trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 53 CLB thành viên, hàng trăm sân cỏ nhân tạo do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng được cấp phép hoạt động tạo điều kiện cho phát triển môn bóng đá 5 người, 7 người và 11 người. Chỉ tiêu đào tạo bóng đá trẻ được tuyển chọn, đào tạo tập trung với số lượng 150 - 160 VĐV/năm; tại các trung tâm (huyện, thị xã, thành phố cũ) đào tạo có trên 500 VĐV năng khiếu nghiệp dư do các địa phương tổ chức và quản lý; có 50% số đội trẻ tham gia giải được vào vòng chung kết các giải quốc gia. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Thanh Hóa là một trong 3 LĐBĐ trong cả nước hoạt động một cách bài bản, hiệu quả, đồng đều và có sự gắn kết với các cơ quan quản lý Nhà nước tốt nhất, qua đó có những đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa giúp phong trào luyện tập môn võ này phát triển mạnh, phủ khắp các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trong học đường. Hiện toàn tỉnh có gần 200 CLB, hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên. Liên đoàn cũng phối hợp cùng đội tuyển Vovinam của tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng VĐV chất lượng tham gia các giải quốc gia, quốc tế, giành được nhiều thành tích cao. Giai đoạn 2019-2025, Vovinam Thanh Hóa giành 365 huy chương các loại tại các giải đấu cấp quốc gia, khu vực và thế giới.

Tuy vậy vẫn còn nhiều liên đoàn, hội chưa thể hiện được vai trò là cầu nối giữa hội viên với cơ quan Nhà nước, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng tập hợp, thu hút hội viên, hoạt động kém hiệu quả. Đơn cử như Liên đoàn Bóng bàn Thanh Hóa ra đời và tổ chức đại hội khóa đầu tiên vào năm 2013. Tuy nhiên từ đó đến nay, tổ chức này gần như rơi vào tình trạng không hoạt động cho dù đã xây dựng đội ngũ ban chấp hành, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ thứ nhất. Điều này trái ngược với Hiệp hội Bóng bàn Long Thành (phường Sầm Sơn), các thành viên trong CLB thuộc hiệp hội rất tích cực tham gia các giải đấu được tổ chức và đạt được nhiều thành tích; công tác đầu tư cơ sở vật chất được chú trọng.

Việc ra đời của các liên đoàn, hiệp hội thể thao là xu hướng tất yếu để phát triển thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TDTT. Chính vì vậy, công việc quan trọng và cấp bách hiện tại là các tổ chức này phải thật sự phát huy được vai trò của mình. Ông Lê Đông Dương, Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), cho biết: Công tác quản lý của các liên đoàn, hiệp hội các môn thể thao đang được Sở VHTT&DL yêu cầu đẩy mạnh, làm việc hiệu quả hơn. Muốn làm được điều này, các liên đoàn, hiệp hội cần chủ động và năng động hơn, làm tốt công tác xã hội hóa. Tuy nhiên, việc thực hiện xã hội hóa thể thao cần hướng đến lâu dài, bền vững, đề cao tính chuyên nghiệp, loại bỏ tính tự phát, nhỏ lẻ. Không chỉ chú trọng đến thể thao đỉnh cao, các liên đoàn, hiệp hội cũng cần quan tâm hướng hoạt động đến cộng đồng, đào tạo VĐV trẻ, tạo nền tảng cơ bản để phát triển, thu hút nguồn quảng cáo, tài trợ. Sở VHTT&DL sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất hiện có để các liên đoàn, hiệp hội thể thao thuận tiện trong công tác tổ chức các giải đấu phong trào, tập luyện. Sở cũng sẽ tăng cường tổ chức các giải thể thao quần chúng, để tạo sân chơi cho các hiệp hội, liên đoàn, CLB, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng phong trào TDTT.

Anh Tuân