Đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm không chỉ giúp kiểm soát chất lượng hàng hóa mà còn góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định này.

Lực lượng chức năng tiêu hủy các sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tháng 8/2024 Công an huyện Vĩnh Lộc cùng với công an các xã Tế Nông, Tân Phúc (Nông Cống) đột kích cơ sở phân phối hàng giả có địa chỉ tại thôn Đông Hưng, xã Tế Nông do Lê Tuấn Thành, sinh năm 1995 làm chủ và cơ sở sản xuất hàng giả ở thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống) do Lê Hạ Tuấn, sinh năm 1995 làm chủ. Tại hai địa điểm nói trên, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 2.500 túi nước giặt giả nhãn hiệu OMO, loại 5kg và 2kg, cùng hàng trăm kg vỏ bao bì, nhãn mác và nhiều tang vật, dụng cụ để pha trộn, sản xuất và san chiết nước giặt giả. Ngoài hai đối tượng nêu trên, Công an huyện Vĩnh Lộc cũng đã phát hiện, bắt giữ Lê Hạ Nghĩa, sinh năm 1991 và Lê Văn Dũng, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Tân Phúc là đối tượng được Tuấn thuê pha trộn, sang chiết, đóng gói và lái xe vận chuyển hàng. Tuấn khai nhận đã tự học cách pha chế nước giặt trên mạng xã hội, rồi mở xưởng sản xuất dưới vỏ bọc đăng ký là sản xuất giấy vệ sinh. Sau đó, Tuấn chuyển hàng cho Thành bán trên sàn thương mại điện tử với tên cửa hàng là “Tổng kho Đông Hưng”. Ước tính hằng tháng các đối tượng này bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả nhãn hiệu OMO, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong năm 2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 (Cục QLTT Thanh Hóa) phối hợp với Phòng PC03 (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra hàng hóa của hộ kinh doanh Trần Văn Tiến, có địa chỉ tại số nhà 109 Sơn Vạn, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 165kg chân gà, 65kg ruốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá hàng hóa trên 26 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ. Đồng thời, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Trần Văn Tiến về hành vi kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm) không rõ nguồn gốc xuất xứ, số tiền xử phạt 17 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ nói trên.

Trong năm 2024, các đoàn kiểm tra, thanh tra còn tịch thu và tiêu hủy 1.428kg da lợn, chân gà, vịt đông lạnh; 4.500 sản phẩm bánh Mochi; 8 hộp trà dành cho chế độ ăn đặc biệt; 30 thùng bia Lào nhập lậu; 157 gói bánh kẹo không rõ nguồn gốc; 810 gói hướng dương... Các sản phẩm nêu trên không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây khó khăn cho công tác TXNG.

TXNG sản phẩm hàng hóa là một trong những yêu cầu quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo tính minh bạch, chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Đây là quá trình thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin về hành trình của sản phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, vận chuyển đến tiêu thụ. Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra quy định về TXNG sản phẩm hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch của sản phẩm trên thị trường; giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái; cung cấp đầy đủ thông tin để người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm an toàn, đáng tin cậy.

Theo báo cáo từ các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ năm 2024 đến nay toàn tỉnh đã thành lập 1.834 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, tiến hành kiểm tra 41.079 cơ sở kinh doanh, sản xuất. Kết quả, 39.921 cơ sở đạt yêu cầu (chiếm 97,2%), 1.158 cơ sở vi phạm (chiếm 2,8%). Đáng chú ý, trong số các cơ sở vi phạm có 806 cơ sở (chiếm 69,6%) bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 2 tỷ 479 triệu đồng, 352 cơ sở (chiếm 31,4%) chỉ bị nhắc nhở do mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng.

Trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về TXNG sản phẩm, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm, đồ uống, hàng hóa tiêu dùng. Thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành hàng có nguy cơ cao như thực phẩm, dược phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng mã QR, RFID, blockchain để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thông tin sản phẩm. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đăng ký, kiểm định chất lượng sản phẩm; tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo giúp doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của TXNG. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, đồng thời bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Mạnh Hợp nhấn mạnh: Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về TXNG sản phẩm hàng hóa là hoạt động cần thiết để đảm bảo sự minh bạch và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Việc thực hiện nghiêm các quy định này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Trong thời gian tới, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng để xây dựng một hệ thống TXNG hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của kinh tế Việt Nam.

Bài và ảnh: Trần Hằng