Dấu ấn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Hoằng Hóa

Đến thời điểm này, huyện Hoằng Hóa đã có 4 xã NTM kiểu mẫu, 9 xã NTM nâng cao và 97 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn kiểu mẫu. Để có kết quả trên là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân - là “chìa khóa” để các địa phương kiến tạo nên những miền quê đáng sống.

Nhà văn hóa thôn Kim Tân 1 xã NTM kiểu mẫu Hoằng Tiến.

Xã Hoằng Tiến vốn là xã trung tâm của Khu Du lịch biển Hải Tiến với chiều dài 1,2km bờ biển, thuận lợi trong phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ. Ấn tượng của làng quê không chỉ là giao thông thuận lợi, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp mà đời sống người dân ngày càng khấm khá, văn minh. Sự phát triển năng động đã góp phần đưa Hoằng Tiến trở thành một trong những xã có tốc độ đô thị hóa nhanh trong số 8 xã vùng ven biển của huyện Hoằng Hóa.

Năm 2023, xã Hoằng Tiến được công nhận hoàn thành XDNTM kiểu mẫu. Tiêu chí nổi trội về giáo dục và đào tạo đã tạo dấu ấn riêng trong XDNTM kiểu mẫu ở xã vùng biển này. Ngoài đạt được các nội dung quy định về đào tạo của ngành giáo dục, cả 3 trường học trên địa bàn đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Tại thôn Kim Sơn, đơn vị làm điểm mô hình “thôn thông minh” trong XDNTM kiểu mẫu của xã, hệ thống wifi công cộng miễn phí được lắp đặt ở nhà văn hóa thôn, giúp người dân sử dụng và tra cứu thông tin thuận lợi. Toàn thôn đã có 97,94% người dân trong độ tuổi lao động dùng tài khoản thanh toán điện tử để thanh toán tiền điện, tiền nước, mua hàng trực tuyến; 60% hộ dân trong thôn lắp camera an ninh tại gia đình, trong thôn đã lắp đặt được 5 mắt camera an ninh tại trục đường chính nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu dân cư.

Điểm nhấn của đơn vị thôn kiểu mẫu này còn phải kể đến hạ tầng giao thông, thủy lợi bảo đảm phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân; nhà văn hóa khang trang, khu công viên mini rộng rãi ở trung tâm trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi thể dục, thể thao của Nhân dân.

Ông Lê Văn Tư, Trưởng thôn Kim Sơn chia sẻ: NTM kiểu mẫu đã giúp người dân được thụ hưởng những công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày một tốt hơn. Hạ tầng cơ bản hoàn thiện còn góp phần nâng cao ý thức tự giác về xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Người dân xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường, đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường thôn, xóm. Đặc biệt, ở thôn Kim Sơn, NTM kiểu mẫu đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng cây hàng hóa để trồng ngô ngọt, khoai tây theo hình thức liên kết đem lại thu nhập cho Nhân dân.

Về Hoằng Quỳ hôm nay, vẫn là những làng, xóm san sát được hình thành tự bao đời, song nay lại mang một diện mạo hoàn toàn mới: sáng, xanh, sạch, đẹp. “Dân vận khéo” trong vận động XDNTM nâng cao, kiểu mẫu đã giúp địa phương này tạo nên “sức mạnh tập thể” để cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, đưa xã về đích NTM nâng cao năm 2023 và đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Quỳ Đoàn Văn Cảnh chia sẻ: Sự đồng thuận, đoàn kết của Nhân dân đã tạo nên sức mạnh trong triển khai các công việc tại cơ sở. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2018-2023, tổng nguồn vốn huy động để XDNTM nâng cao của xã Hoằng Quỳ đạt 321 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ Nhân dân chiếm 70,38%. Đáng chú ý, Nhân dân đóng góp, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi hơn 10,4 tỷ đồng. Các nguồn vốn huy động được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Dấu ấn các vùng quê từ thôn đến xã NTM nâng cao, kiểu mẫu ngày càng rõ nét. Tính đến hết tháng 9/2024, huyện Hoằng Hóa đã có 4 xã NTM kiểu mẫu (Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Đồng); 9 xã NTM nâng cao và 90 thôn NTM kiểu mẫu, 7 tổ dân phố kiểu mẫu. Toàn huyện cũng đã có 4 thôn thông minh (thôn 2, xã Hoằng Thái; thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến; thôn Thành Nam, xã Hoằng Lộc và thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng). Có 1 mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu (thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng).

Nói về quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện XDNTM nâng cao, kiểu mẫu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa Lê Trọng Hòa cho biết, kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân. Huyện Hoằng Hóa đã xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, trong đó xác định XDNTM nâng cao, kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu cụ thể dựa trên những đánh giá, nhìn nhận sát với tình hình thực tế tại các xã, thị trấn.

Đặc biệt, trong XDNTM nâng cao, kiểu mẫu ở Hoằng Hóa được gắn liền với định hướng phát triển đô thị, để các xã dần “tiệm cận” với tiêu chí trở thành phường. Huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ với phương châm “đi trước, đón đầu”, vừa XDNTM nâng cao, kiểu mẫu, vừa phát triển đô thị để lộ trình thực hiện từng bước được vững chắc, huy động và sử dụng nguồn lực hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Phát triển đô thị là xu thế tất yếu để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, là định hướng chung của tỉnh và cả nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu phân bố dân cư, đất đai một cách hợp lý, hướng tới môi trường sống hài hòa. Nhiệm vụ XDNTM và đô thị hóa nông thôn, phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã trước năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện Hoằng Hóa trong giai đoạn phát triển mới. Các địa phương trong huyện đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để XDNTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, tạo tiền đề vững chắc để địa phương hướng đến mục tiêu cao hơn là xây dựng huyện thành thị xã trong tương lai không xa.

Bài và ảnh: Việt Hương