Danh sách các xã có nguy cơ sạt lở đất trong 6 giờ tới

Theo bản tin phát lúc 18h20 ngày 30/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 29/9 đến 18 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn từ 40- 80mm, có nơi trên 170mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa từ 30-60mm, có nơi trên 100m; Nghệ An 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Trong đó, khu vực tỉnh Thanh Hóa có 63 xã nằm trong danh sách được dự báo, gồm: Thành Vinh; Bá Thước, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Ngọc Liên, Quý Lương, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Vân Du; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Linh Sơn, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Lập, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng. (Xem danh sách chi tiết)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; riêng Thái Nguyên cấp 2 ; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3 .

NM