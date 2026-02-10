Đánh giá hiệu năng Galaxy S26: chip, RAM, bộ nhớ và trải nghiệm game thực tế

Với Galaxy S26, “mạnh hơn” không còn là câu chuyện điểm benchmark để khoe, mà là cảm giác mượt lâu, ít nóng, ít tụt xung khi chơi game, và chạy AI/camera nặng vẫn ổn định. Tính đến ngày 5/2/2026, Samsung chưa công bố cấu hình chính thức, nên phần dưới đây dựa trên các rò rỉ/benchmark gần đây và phân tích theo hướng dùng thực tế.

Chip xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs Exynos 2600 (tùy thị trường)

Loạt thông tin rò rỉ mới nhất đang cho thấy Samsung Galaxy S26 có thể tiếp tục “chia chip” theo khu vực: một số biến thể dùng Snapdragon, một số dùng Exynos. Riêng S26 Ultra bản quốc tế đã xuất hiện benchmark cho thấy dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Với Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên S26 Ultra, Geekbench 6 rò rỉ ghi nhận mức điểm khoảng 3.6K đơn nhân và hơn 10K đa nhân, kèm xung boost được nhắc tới quanh 4.74GHz (mang tính tham khảo vì còn phụ thuộc bản test). Nếu các con số này phản ánh đúng sức mạnh “đời thực”, lợi ích bạn cảm nhận rõ sẽ là tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn, xử lý ảnh/video nặng mượt hơn, và đặc biệt là khả năng giữ ổn định khi quay video dài, chơi game đồ họa cao.

Ở chiều Exynos, benchmark GPU Vulkan của bản Galaxy S26 chạy Exynos 2600 cũng đang gây chú ý với điểm số cao, và một số so sánh rò rỉ cho rằng GPU Xclipse 960 có thể áp sát hiệu năng GPU đối thủ trong một số bài test. Điều này quan trọng vì chơi game “mượt hay không” phụ thuộc nhiều vào GPU và driver hơn là chỉ CPU. Tuy nhiên, cũng có cảnh báo rằng Exynos 2600 có thể dùng modem rời (không tích hợp trong SoC), và thiết kế này có thể ảnh hưởng tới hiệu suất/pin/nhiệt tùy cách tối ưu thực tế.

Tóm lại, nếu bạn ưu tiên hiệu năng “an toàn”, ổn định, ít rủi ro theo truyền thống nhiều đời trước, nhóm Snapdragon thường được người dùng tin tưởng hơn. Còn nếu Exynos 2600 thật sự bứt phá về GPU và tối ưu nhiệt tốt, trải nghiệm game và đồ họa có thể trở nên “đáng chờ” hơn so với định kiến cũ.

RAM: 12GB là nền tảng, 16GB là lợi thế cho AI và đa nhiệm

Một điểm rò rỉ khá nhất quán là Samsung đối với S26 Ultra bản tiêu chuẩn có thể đi kèm 12GB RAM, còn bản dung lượng cao (ví dụ 1TB) có thể có 16GB RAM.

Với người dùng phổ thông, 12GB đã đủ dư dả. Nhưng 16GB bắt đầu “có ý nghĩa” khi bạn:

giữ nhiều app chạy nền (mạng xã hội, camera, map, chat công việc)

chỉnh ảnh/video nặng

dùng nhiều tác vụ AI tại máy (tùy tính năng Samsung triển khai)

Bộ nhớ trong: nâng 256GB làm chuẩn giúp hiệu năng bền hơn

Tin rò rỉ về việc Galaxy S26 bản thường nâng bộ nhớ khởi điểm lên 256GB đang xuất hiện dày đặc từ nhiều nguồn, thậm chí gợi ý bị lộ qua thông tin nhà bán lẻ.

Với trải nghiệm hiệu năng, 256GB không chỉ là “đỡ đầy”, mà còn giúp máy dùng lâu ổn định hơn: ít tình trạng đầy bộ nhớ khiến hệ thống phải dọn dẹp liên tục, ít áp lực cache, ít phải xóa dữ liệu khi quay video chất lượng cao. Nếu bạn từng khổ vì 128GB nhanh đầy, đây là nâng cấp thực dụng nhất của cấu hình Samsung Galaxy S26.

Trải nghiệm game thực tế: điều bạn nên kỳ vọng (và điều nên chờ kiểm chứng)

Về mặt cảm nhận, hiệu năng chơi game không chỉ nằm ở “điểm số”, mà nằm ở 3 yếu tố:

Thứ nhất là độ ổn định khung hình. Chip mạnh giúp FPS cao, nhưng tối ưu và tản nhiệt mới quyết định máy giữ FPS ổn hay tụt dần sau 10–15 phút.

Thứ hai là nhiệt độ và throttling. Nếu Exynos 2600 thật sự dùng modem rời như một số báo cáo, bạn nên chờ test thực tế vì modem rời có thể tác động tới nhiệt/hiệu suất khi dùng 5G và chơi game.

Thứ ba là GPU và driver. Các benchmark Vulkan rò rỉ của Exynos 2600 cho thấy tín hiệu GPU rất tích cực, nhưng trải nghiệm game “ngon hay không” còn phụ thuộc việc Samsung tối ưu driver theo từng game (PUBG, Genshin, Liên Quân, v.v.).

Vì vậy, cách viết guest post đáng tin là bạn nhấn: Galaxy S26 đang có tín hiệu hiệu năng mạnh (đặc biệt S26 Ultra Snapdragon), nhưng người dùng nên chờ bài test stress, nhiệt, và FPS ổn định trước khi kết luận “chơi game đỉnh”.

Nên chọn phiên bản nào nếu ưu tiên hiệu năng?

Nếu bạn ưu tiên hiệu năng ổn định để chơi game và quay dựng, Galaxy S26 Ultra với Snapdragon 8 Elite Gen 5 (theo benchmark rò rỉ) đang là lựa chọn “đáng chờ” nhất. Nếu bạn muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn kỳ vọng GPU mạnh, bản Exynos 2600 cho Galaxy S26 cũng rất đáng theo dõi, nhưng nên chờ xác nhận biến thể thị trường và bài test thực tế về nhiệt/pin.

Cuối cùng, nếu mục tiêu của bạn là dùng bền 3–5 năm, hãy ưu tiên cấu hình 256GB trở lên và cân nhắc 16GB RAM (nếu có) để “dư địa” cho AI và đa nhiệm về sau.