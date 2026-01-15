Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 15/1, dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy; Thủ trưởng phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần-Kỹ thuật và các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc 3 phòng.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Hà Quang Hưng, Chủ nhiệm Chính trị đã thông báo nhanh nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới, có tính chiến lược được Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15. Trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; những quan điểm, định hướng, chủ trương lớn của Trung ương trong thời gian tới; các nội dung về công tác nhân sự, dự thảo các văn kiện trình Đại hội và những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đồng chí nhấn mạnh, đối với đội ngũ cán bộ được điều động, phân công công tác tại Ban CHQS xã, phường sau sắp xếp tổ chức, cần nhanh chóng ổn định tư tưởng, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Ngọc Lê (CTV)