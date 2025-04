Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển

Trong 2 ngày 21 - 22/4, tại TP Thanh Hóa, Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đại diện Thành ủy TP Thanh Hóa cùng hơn 100 cán bộ, đảng viên của 6 công ty thành viên trực thuộc Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp tốt với HĐQT, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đạt và vượt, đưa Công ty tiếp tục tiến bước trên hành trình phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng giá trị sản xuất của Công ty đạt 5.186.287 triệu đồng, vượt 49% so với nhiệm kỳ trước. Mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 6-11%. Tổng giá trị doanh thu đạt 4.792.362 triệu đồng, vượt 52% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 5 - 11%. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 42.099 triệu đồng, vượt 28% so với nhiệm kỳ trước.

Các công ty thành viên hoạt động hiệu quả, kết quả SXKD năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo chế độ, chính sách, thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân của đảng viên, công nhân viên, người lao động đạt 8,61 triệu đồng/người/tháng, vượt 37% so với nhiệm kỳ trước.

Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lĩnh vực đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện tại 117 xã trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị đầu tư cải tạo lưới điện trong nhiệm kỳ qua đạt 334.336 triệu đồng, vượt 7% so với nhiệm kỳ trước. Tổn thất điện năng bình quân chung là 10,68%, giảm 4,03% so với nhiệm kỳ trước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt trên mọi mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức - cán bộ, kiểm tra, giám sát, lãnh đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể. Việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được Đảng bộ Công ty xác định là nhiệm vụ quan trọng, từ đó nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Công ty thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cuả đảng viên, công nhân viên, người lao động từ cơ sở để kịp thời giải quyết thỏa đáng mọi vướng mắc (nếu có) xảy ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hằng năm, có 90% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 19% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng được quan tâm, chú trọng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp 44 đồng chí, đạt 220% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm “vì sự phát triển của cộng đồng”, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài. Tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua là 7,9 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, Công ty là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền ủng hộ đến nay là 280 triệu đồng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, các tổ chức đoàn thể, một số cá nhân tiêu biểu đã được tặng Bằng khen, cờ thi đua, các danh hiệu của các cấp, các ngành của tỉnh, Trung ương .

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa lần thứ XVI đề ra phương hướng chung là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết; thực hiện hiệu quả quy định “5 chung”; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ với HĐQT để quyết tâm lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Nhận diện thời cơ, thách thức trong kỷ nguyên mới, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với HĐQT lãnh đạo toàn diện cán bộ, công nhân viên kịp thời nắm bắt thời cơ, linh hoạt, đổi mới, năng động, sáng tạo, chú trọng chiến lược con người, tận dụng lợi thế, tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau; công khai, minh bạch về tài chính; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để cùng nhau xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Đại diện Thành ủy TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng SXKD hàng năm đạt từ 10% trở lên, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 đạt bằng hoặc dưới 6%; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động ngày càng được nâng cao...

Với tinh thần đổi mới, đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí.

Hương Thảo