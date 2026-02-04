Dân vận khéo để xây dựng vùng quê đáng sống

Xác định dân vận khéo là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua tại cơ sở, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoa Lộc luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các tuyến đường ở thôn Hoa Trung được chỉnh trang, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, ông Đỗ Duy Ngọc, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc - người đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác thôn, không giấu được niềm tự hào khi nói về sự đổi thay của quê hương. Theo ông, bí quyết để tạo nên sự khởi sắc của quê hương chính là làm tốt công tác dân vận khéo, với cách làm mềm mỏng, linh hoạt sát với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chứ không phải bằng hình thức áp đặt, cứng rắn.

Hiệu quả công tác dân vận khéo được thể hiện rõ nét trong thời gian qua tại thôn là tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang. Trước đây, do nhà văn hóa thôn có không gian chật hẹp, nên việc hội họp cũng như sinh hoạt của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, cấp ủy đã bàn bạc, thống nhất trong chi bộ và sau đó tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến rộng rãi trong quần chúng Nhân dân. Ban đầu cũng có một vài ý kiến băn khoăn, thế nhưng cấp ủy đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của công trình và đồng thuận cao.

Với sự hỗ trợ một phần kinh phí của địa phương, cùng với đóng góp 1 tỷ đồng của người dân, nhà văn hóa thôn nhanh chóng được hoàn thiện với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Từ sự đồng thuận trong xây dựng nhà văn hóa thôn, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp thêm để mua sắm, đầu tư trang thiết bị, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa và trở thành nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cùng với đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, trong hành trình XDNTM kiểu mẫu, nhiều hộ dân ở thôn Hoa Trung đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Nhân dân còn đóng góp lắp đặt 5km đường điện chiếu sáng; trồng 3km đường hoa, cây cảnh, góp phần tạo nên cảnh quan làng quê ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoa Lộc Tạ Văn Trung cho biết: “Xác định dân vận khéo là yếu tố quan trọng tạo nên sự khởi sắc của vùng quê, ngay sau khi xã Hoa Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã cũ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã đã triển khai đồng bộ, sâu rộng phong trào dân vận khéo trên các lĩnh vực. Các nội dung được lựa chọn là những việc làm cụ thể, gắn liền với lợi ích của Nhân dân, phù hợp với tình hình của từng địa phương”.

Trong 5 năm qua, xã đã vận động Nhân dân hiến trên 20.000m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 3.450m tường rào để mở rộng đường giao thông; xây dựng mới 30km rãnh thoát nước; cải tạo được 105ha vườn tạp... Tổng nguồn lực Nhân dân đóng góp hơn 100 tỷ đồng cùng với nguồn vốn khác để bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, lắp đặt 200 mắt camera giám sát an ninh trật tự và hệ thống đường điện chiếu sáng. Đến nay, xã có 17 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 19 thôn đạt chuẩn NTM; có 5 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên...

Phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong việc tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai xây dựng trên 200 mô hình tự quản. Tiêu biểu như: khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường; khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; đường cây đại đoàn kết; đường cờ kiểu mẫu của Ủy ban MTTQ xã; đoạn đường tự quản an toàn giao thông, đường cây tự quản, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; chăm sóc chậu hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn của hội cựu chiến binh; nhà sạch vườn đẹp, tuyến đường tự quản, đường cây xanh của hội LHPN xã; đoạn đường tự quản, nhà sạch vườn mẫu, phân loại xử lý rác thải tại hộ của hội nông dân; cổng trường tự quản, đường tranh bích họa, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi do đoàn thanh niên đảm nhận...

Phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực không chỉ góp phần củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, mà còn không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng Hoa Lộc trở thành vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu