Dàn hoa hậu, á hậu gấp rút tập luyện cùng các nghệ sỹ gạo cội cho Táo Xuân

Năm Bính Ngọ 2026, Táo Xuân giới thiệu chủ đề “Xuân mới vươn mình,” mang theo nhiều đổi mới về kịch bản, cách dàn dựng cũng như dàn nghệ sỹ tham gia. Chương trình tập trung tái hiện những sự kiện nổi bật trong năm 2025 dưới góc nhìn hài hước và đầy tính nhân văn.

Dàn nghệ sỹ, hoa hậu, á hậu tập luyện buổi đầu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 có sự góp mặt của dàn nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ, từ những ngôi sao gạo cội đến các diễn viên trẻ tiềm năng. Đáng chú ý, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Yến Nhi cùng các Á hậu Hera Ngọc Hằng và La Ngọc Phương Anh sẽ là những làn gió tươi mới cho chương trình năm nay. Lần đầu tiên tham gia, các Hoa hậu, Á hậu và Nam vương có cơ hội thử sức, học hỏi từ dàn nghệ sỹ gạo cội, giàu kinh nghiệm.

Thông tin từ ban tổ chức, toàn bộ êkíp và dàn nghệ sỹ vừa có buổi gặp gỡ, đọc kịch bản và tập luyện đầu tiên, chính thức khởi động hành trình chuẩn bị cho Táo Xuân 2026.

Sau màn hóa thân thành công năm ngoái, Nghệ sỹ ưu tú Kim Tử Long tiếp tục đồng hành cùng Táo Xuân với vai Ngọc Hoàng. Với phong cách diễn xuất mang đậm dấu ấn sân khấu truyền thống, điềm tĩnh và chuẩn mực nhưng không kém phần hài hước, duyên dáng, nghệ sỹ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ở mỗi phân cảnh, anh đều giữ vai trò kết nối, điều tiết nhịp điệu và làm nổi bật các mảng miếng hài hước, châm biếm của dàn diễn viên.

Dàn nghệ sỹ tham gia Táo Xuân 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thiên Hậu - một trong những nhân vật quan trọng không thể thiếu của Táo Xuân sẽ do Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Kim Chi đảm nhận. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm trên cả sân khấu lẫn truyền hình, Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Kim Chi được kỳ vọng khắc họa chân thực khí chất của nhân vật Thiên Hậu, đồng thời mang đến những dấu ấn mới mẻ, góc nhìn đa chiều và tinh tế.

Bên cạnh Ngọc Hoàng và Thiên Hậu, bộ ba Táo năm nay tiếp tục do những gương mặt quen thuộc thể hiện, như diễn viên Hứa Minh Đạt hóa thân thành Táo Đỏ, Lê Khánh trở lại với hình tượng Táo Hồng và Tuấn Kiệt đảm nhận vai Táo Xanh. Cả ba đều là những nghệ sĩ đã từng đồng hành cùng Táo Xuân.

Mùa Táo Xuân 2026 , diễn viên Tuấn Dũng sẽ hóa thân thành Nam Tào, mang đến hình ảnh chững chạc, điềm đạm, giữ nhịp cho toàn bộ diễn biến trên thiên đình. Đồng hành cùng anh là Su Su trong vai Bắc Đẩu, nhân vật giàu năng lượng, linh hoạt và duyên dáng...

Táo Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 16/2/2026, tức tối 29 Tết Âm lịch trên kênh THVL1./.

Theo TTXVN