Đảm bảo an toàn thông tin liên lạc dịp tết

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Viettel Thanh Hóa đã mở rộng hạ tầng 5G, cáp quang tốc độ cao đến từng cụm dân cư đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.

Theo đó, Viettel Thanh Hóa sẽ tăng cường năng lực mạng lưới, mở rộng dung lượng truyền dẫn, tối ưu chất lượng sóng 4G/5G tại các khu vực có lưu lượng cao như trung tâm đô thị, khu du lịch, bến xe, nhà ga... để tránh nghẽn mạng. Bên cạnh đó, chú trọng thiết lập cơ chế giám sát, ứng trực 24/7, chủ động phát hiện để kịp thời xử lý sự cố trên toàn mạng lưới; đồng thời triển khai các kịch bản dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Viettel Thanh Hóa đặc biệt chú trọng đó là tăng cường an toàn, an ninh mạng, bao gồm giám sát tấn công mạng, ngăn chặn mã độc, spam, giả mạo cuộc gọi, tin nhắn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Đặc biệt, sẽ đồng bộ lực lượng kỹ thuật tại cơ sở, tổ chức các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng an ninh, công an trong các hoạt động phục vụ tết với mục tiêu bảo đảm thông tin liên lạc ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh trong dịp tết.

Với vai trò là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Công an, MobiFone Thanh Hóa luôn xác định bảo đảm an ninh, an toàn thông tin liên lạc không chỉ là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, MobiFone Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm thông tin liên lạc trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tập trung vào một số trọng tâm lớn. Trước hết là phương án bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an các cấp; ưu tiên tuyệt đối cho các hệ thống thông tin, đường truyền, thuê bao phục vụ chỉ huy, điều hành, trực ban, trực chiến trong dịp cao điểm tết.

Song song với đó, đơn vị triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Nhân dân, tập trung tại các khu vực trọng điểm về chính trị, hành chính, quốc phòng - an ninh; các địa điểm đông dân cư, khu vui chơi, lễ hội, khu du lịch, bến xe, nhà ga và các khu vực dự báo có lưu lượng thuê bao tăng cao.

Đối với các khu vực diễn ra sự kiện lớn hoặc có nguy cơ quá tải cục bộ như Quảng trường Lam Sơn, khu di tích Núi Nưa - Am Tiên... MobiFone Thanh Hóa chủ động triển khai các giải pháp san tải, bổ sung dung lượng, triển khai các điểm phát sóng lưu động, nhằm tăng cường vùng phủ sóng, dung lượng và bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian cao điểm.

Phó Giám đốc MobiFone Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Khánh, cho biết: “Cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, nguy cơ mất an toàn thông tin và tấn công mạng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như lễ, tết, do đó đơn vị đã tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng, kiểm soát chặt chẽ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và quyền truy cập đối với các hệ thống quan trọng. Các biện pháp kỹ thuật và quản lý được triển khai đồng bộ, từ việc rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nâng cao mức độ an toàn của hệ thống, đến việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, vận hành mạng lưới, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xâm nhập trái phép, phá hoại hệ thống hoặc đánh cắp dữ liệu. Đồng thời, MobiFone Thanh Hóa duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên trách của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để kịp thời trao đổi thông tin, cảnh báo sớm và xử lý hiệu quả các sự cố an toàn thông tin”.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, chú trọng xây dựng và triển khai tốt phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Ưu tiên xử lý, đảm bảo liên lạc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; triển khai phương án kỹ thuật đảm bảo mạng lưới phục vụ tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng tốt, phục vụ chuyển tải thông tin đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tại địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp luật, đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt.

