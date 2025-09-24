Đại hội đại biểu MTTQ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải cũ.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Chủ tịch MTTQ xã Quảng Ninh Ngô Thị Hằng phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Trong năm 2024 và 9 tháng năm 2025, Ủy ban MTTQ các xã cũ đã tổ chức hơn 15 cuộc giám sát; phối hợp tham gia 19 cuộc giám sát với các cơ quan, đoàn thể; tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

Chất lượng hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao. Vị thế, vai trò của MTTQ các cấp được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

MTTQ xã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc trong hệ thống MTTQ và tổ chức thành viên.

MTTQ xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, triển khai sâu rộng đồng thời hướng dẫn các Ban công tác mặt trận thôn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng với đó, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 50 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Đạt