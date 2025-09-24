Đại hội đại biểu MTTQ xã Cẩm Vân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Vân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Cẩm Vân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã (Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Châu và Cẩm Tâm). Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được MTTQ xã triển khai đồng bộ, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được quan tâm, bước đầu có chuyển biến tích cực. Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ nét hơn. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, phản ánh kiến nghị của Nhân dân, hòa giải ở cơ sở... được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát huy tốt vai trò, triển khai nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên, đoàn viên. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng như mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”, “Biến rác thải thành việc có ích”...

Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được chú trọng; chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai trong một số hoạt động tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Cẩm Vân trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân; tăng cường tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương, đất nước, về những đổi thay tích cực trên quê hương Cẩm Vân đề từ đó tạo nên tảng tư tưởng vững chắc, sức mạnh tinh thần to lớn, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “ Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ xã Cẩm Vân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Đạt