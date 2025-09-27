Đại hội đại biểu MTTQ xã Cẩm Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Tân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Cẩm Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cẩm Long, Cẩm Phú và Cẩm Tân.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội MTTQ xã đề ra và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nổi bật là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được đổi mới, chủ động bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Trương Văn Luân, Chủ tịch MTTQ xã Cẩm Tân phát biểu khai mạc Đại hội.

MTTQ xã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

MTTQ xã tích cực vận động Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn với lợi ích thiết thực của người dân và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và nếp sống văn minh. Các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo xã Cẩm Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” , Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Nguyễn Đạt