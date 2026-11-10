Đã phát hiện và quy tập được 1.005 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Đợt 2 bắt đầu triển khai từ ngày 15/10 và đến nay, Đội K74 đã mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sỹ đơn (có 64 có bộ di vật kèm theo).

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 9/11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, các đơn vị chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 1.005 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 9/11/2026, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội K 74) đã phát hiện, quy tập được 1.005 hài cốt liệt sỹ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng; trong đó, 972 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng được tiến hành thành hai đợt.

Đợt 1 từ ngày 23/6-14/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sỹ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu triển khai từ ngày 15/10 và đến nay, Đội K74 đã mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, phát hiện và quy tập được 274 bộ hài cốt liệt sỹ đơn (có 64 có bộ di vật kèm theo).

Riêng trong ngày 9/11/2026, Đội K 74 đã xử lý hơn 620 m3 đất, phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sỹ trong đó có 02 bộ kèm theo di vật.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã công bố Kế hoạch triển khai công tác tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (giai đoạn 2) nhằm tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các vị trí đã khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm; thực hiện ngay công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ; sớm đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Cơ quan chức năng tìm kiếm kỹ vị trí có hài cốt liệt sỹ, kết hợp tổ chức thăm dò, tìm kiếm các rãnh mộ khác; tổ chức thực hiện phải tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn, đúng quy định của pháp luật; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ngành Thành phố, địa phương liên quan và các lực lượng tham gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, công trình hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng giai đoạn 2 được tổ chức theo hình thức “cuốn chiếu,” ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau; thực hiện theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”; phấn đấu dự kiến hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 vào tháng 11/2026./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/da-phat-hien-va-quy-tap-duoc-1005-hai-cot-liet-sy-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1147231.vnp