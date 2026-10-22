“Đa kênh, đa vùng” để phân phối hàng hóa bán lẻ tại nông thôn

Trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường khu vực thành thị, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh hệ thống bán lẻ về nông thôn để tận dụng dư địa mới chưa khai thác hết. Bán lẻ đa kênh, đa vùng được xem là giải pháp phân phối hàng hóa của các đơn vị kinh doanh nhằm “phủ sóng” thị trường, giúp người dân nông thôn tiếp cận hàng hóa dễ hơn.

Siêu thị winmart Xuân Du đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân nông thôn.

Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập và mức sống của người dân nông thôn đã có sự cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Người tiêu dùng ở nông thôn không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ mà ngày càng chú trọng đến chất lượng, thương hiệu và nguồn gốc sản phẩm. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội lớn cho các chuỗi bán lẻ hiện đại phát triển tại khu vực ngoài đô thị.

Dù mới có mặt tại Thanh Hóa từ năm 2025, nhưng đến nay, hệ thống Bách hóa Xanh đã phát triển được 80 cửa hàng. Trong đó, số lượng cửa hàng khu vực nông thôn, miền núi chiếm đến 70%. Hệ thống tập trung vào mô hình cửa hàng chuẩn, với thế mạnh là thực phẩm tươi sống. Nguồn cung được hệ thống nhập khắp các vùng trong cả nước nên hàng hóa luôn đầy đủ. Đáng chú ý, Bách hóa Xanh luôn chú trọng kiểm soát tốt chi phí về mức giá cạnh tranh với các chợ truyền thống để phù hợp mức tiêu dùng của người dân. Nhờ đó, doanh thu chuỗi cửa hàng khu vực nông thôn cao hơn 30% so với khu vực thành thị.

Ông Nguyễn Trung Sỹ, Giám đốc vùng bán hàng Hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh Bắc Trung bộ, cho biết: “Khu vực nông thôn Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để chúng tôi phát triển vùng kinh doanh. Hàng hóa của chúng tôi lại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả bình dân nên đáp ứng được nhu cầu của người dân nông thôn. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi đang phát triển thêm 20 cửa hàng nữa, tập trung các xã nông thôn, miền núi".

Hiện nay, không khó để tìm thấy các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại khu vực nông thôn trong tỉnh. Các doanh nghiệp bán lẻ liên tục mở rộng mạng lưới, đưa hàng hóa chất lượng đến tận tay người dân nông thôn. Cùng với phát triển đa vùng, các đơn vị đã mở rộng kênh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và giao hàng trong tỉnh.

Siêu thị Winmart có lợi thế về danh mục sản phẩm đa dạng hơn, mỗi cửa hàng sẽ trang bị bình quân khoảng 2.000 mã sản phẩm, gấp hàng chục lần tiệm tạp hóa thông thường. Khi phát triển về khu vực nông thôn, doanh nghiệp đã tận dụng mạng lưới mua hàng toàn quốc cùng hệ sinh thái tích hợp các hãng sản xuất nhằm rút ngắn chuỗi cung ứng, cắt giảm khâu trung gian để có mức giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, mỗi cửa hàng đều xây dựng trang bán hàng online riêng trên các nền tảng mạng xã hội cho khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi. Đối với các địa bàn chưa có hệ thống cửa hàng, công ty sử dụng dịch vụ giao hàng tại nhà cho khách hàng. Quản lý cửa hàng Winmart xã Xuân Du cho biết: “Với đặc điểm địa bàn miền núi rộng, chúng tôi đẩy mạnh nhiều kênh bán hàng khác nhau để mọi người dân có thể mua hàng. Đó cũng là chiến lược kinh doanh lâu dài và bền vững của doanh nghiệp".

Khu vực nông thôn đang sở hữu nhiều lợi thế như: chi phí thuê mặt bằng thấp hơn, khả năng tiếp cận quỹ đất thuận lợi hơn và mức độ cạnh tranh còn hạn chế giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn vốn. Đặc biệt, sự phát triển của hạ tầng giao thông, logistics và các khu công nghiệp trong những năm gần đây đã tạo điều kiện để hàng hóa được phân phối với chi phí ngày càng hợp lý. Tuy vậy, do đặc thù địa lý nông thôn, miền núi cách xa nhau nên khi phân phối hàng hóa, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng nông thôn. Vì thế, các đơn vị đã xây dựng mạng lưới kho vệ tinh theo từng khu vực để rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm áp lực cho chặng giao hàng cuối và kiểm soát tốt hơn chi phí logistics. Nhiều đơn vị cũng đã tự vận hành hệ thống nội bộ, mở cửa hàng đến đâu, phát triển các kho trung tâm đến đó.

Đáng chú ý, trong chiến lược “đa kênh”, các doanh nghiệp bán lẻ đã tạo sự đồng bộ giữa kênh online và offline, mở ra hướng đi mới cho hoạt động giao nhận ở khu vực nông thôn; góp phần làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, các cửa hàng đều tận dụng lợi thế vị trí để triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa phương nhằm rút ngắn tối đa thời gian giao hàng, đồng thời, nâng cao tính linh hoạt trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Xu hướng các doanh nghiệp mở rộng về khu vực nông thôn thể hiện quá trình hiện đại hóa lĩnh vực bán lẻ gắn với đô thị hóa nông thôn. Và chiến lược “đa kênh, đa vùng” vẫn được nhiều đơn vị tiếp tục triển khai trên cơ sở kết nối trực tiếp với các kho phân phối vùng, giúp tối ưu chi phí để cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá cả ổn định. Từ đó, giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bài và ảnh: Hương Hạnh