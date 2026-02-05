Cuộc gặp gỡ gây sốt giữa hai HLV thành công của bóng đá Việt Nam; Man City hẹn Arsenal tại chung kết League Cup

CAHN thắng tưng bừng đại diện Singapore trong ngày Đình Bắc dự bị

Tối 4/2, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có màn chia tay Cúp các CLB Đông Nam Á đầy ấn tượng bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Tampines Rovers.

CAHN chia tay giải với chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: CLB CAHN)

Dù sớm bị dẫn trước ở phút 13, đội bóng ngành Công an đã nhanh chóng lội ngược dòng nhờ sự tỏa sáng của Hugo Gomes, Lê Văn Đô và Phan Văn Đức ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, dù có thời điểm để đối thủ ép sân, CAHN vẫn thể hiện đẳng cấp với thêm 3 bàn thắng từ Vitao và cú đúp của Alan để ấn định tỷ số.

Đáng chú ý, ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp. Dù phải dừng bước sớm tại giải đấu, chiến thắng này là lời khẳng định sức mạnh và quyết tâm của CAHN cho các mục tiêu quan trọng tại V.League sắp tới.

Cuộc gặp gỡ gây sốt giữa hai HLV thành công của bóng đá Việt Nam

Bức ảnh HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik cùng dùng bữa thân mật do chuyên gia Park Sung-gyun chia sẻ đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đây là dịp hiếm hoi hai chiến lược gia người Hàn Quốc xuất hiện công khai cùng nhau, thể hiện mối quan hệ thân tình và sự tiếp nối thế hệ rực rỡ của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo dùng bữa với HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: Instagram)

Trong khi ông Park là người đặt nền móng với hàng loạt chiến tích lịch sử, thì HLV Kim Sang-sik cũng đã khẳng định năng lực vượt mong đợi với chức vô địch AFF Cup và SEA Games 33.

Chia sẻ về sự thành công này, HLV Kim khiêm tốn thừa nhận ông luôn nỗ lực hết mình để không làm ảnh hưởng đến uy tín của người tiền bối Park Hang-seo. Sự chân thành và tinh thần cống hiến của cả hai vị HLV đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa bóng đá hai nước Việt - Hàn.

Trịnh Thu Vinh cùng đồng đội giành huy chương Bạc 10m súng ngắn hơi châu Á

Ngày 4/2, tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra ở Ấn Độ, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương Bạc nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Trịnh Thu Vinh và đồng đội đã giành được Huy chương bạc tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026. (Ảnh VFS)

Bộ ba Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang đạt tổng 1.713 điểm, chỉ xếp sau đội chủ nhà Ấn Độ.

Ở nội dung cá nhân, Thu Vinh và Hoa Hồng lần lượt xếp hạng 5 và 6 chung cuộc. Trong khi đó, ở nội dung nam, xạ thủ Phạm Quang Huy cũng lọt vào chung kết nhưng chỉ đứng hạng 6 cá nhân và hạng 4 đồng đội.

Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14/2 với sự góp mặt của 14 xạ thủ Việt Nam.

Man City hủy diệt Newcastle, hẹn Arsenal tại chung kết League Cup

Rạng sáng 5/2, Manchester City đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Newcastle trong trận bán kết lượt về, qua đó tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-1.

Marmoush biến Newcastle thành cựu vương.

Tiền đạo Omar Marmoush rực sáng với cú đúp chỉ trong 29 phút đầu trận, trước khi Tijjani Reijnders ấn định tỷ số hiệp 1 lên 3-0. Nỗ lực muộn màng của Anthony Elanga ở hiệp hai chỉ mang về bàn thắng danh dự cho “Chích chòe”.

Chiến thắng này giúp Man City lần thứ 10 góp mặt tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh, tạo nên trận “thượng đỉnh” đầy duyên nợ với Arsenal vào tháng tới. Dù cất nhiều trụ cột như Haaland để dưỡng sức cho Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và duy trì mạch 12 trận toàn thắng sân nhà trước Newcastle.

Al Nassr ra “tối hậu thư” yêu cầu Cristiano Ronaldo chấm dứt đình công

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr đang rơi vào căng thẳng tột độ sau khi siêu sao 41 tuổi vắng mặt ở trận đấu gần nhất.

C.Ronaldo bất mãn với ban lãnh đạo Al Nassr. (Ảnh: Getty)

Nguyên nhân được cho là CR7 bất mãn với chính sách chuyển nhượng và cho rằng CLB không được đầu tư tương xứng như các đối thủ cạnh tranh. Trước tình hình này, giới chủ Saudi Arabia đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu tiền đạo người Bồ Đào Nha phải trở lại thi đấu ngay trong trận đại chiến với Al Ittihad ngày 6/2.

Ban tổ chức giải đấu khẳng định hệ thống tài chính luôn minh bạch và Al Nassr đã chi tiêu mạnh tay từ đầu mùa. Quyết định của Ronaldo trước tối hậu thư này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của đội nhà mà còn tác động lớn đến hình ảnh giải đấu.

Harry Maguire chấp nhận giảm lương sâu để ở lại Manchester United

Ban lãnh đạo Manchester United vừa đưa ra quyết định giữ chân Harry Maguire bất chấp sự quan tâm từ các đội bóng tại Italy. Dưới thời HLV Michael Carrick, trung vệ sinh năm 1993 đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành nhân tố chủ chốt giúp “Quỷ đỏ” giành những chiến thắng quan trọng trước Man City và Arsenal.

Maguire khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với MU.

Để thể hiện lòng trung thành, Maguire sẵn sàng giảm lương từ 200.000 bảng xuống còn khoảng 80.000 bảng mỗi tuần để ký hợp đồng mới. Trung vệ số 5 mong muốn ổn định cuộc sống và duy trì phong độ tại Premier League nhằm giữ suất lên đội tuyển Anh.

Ngược lại, phía MU cũng đánh giá cao tố chất thủ lĩnh và sự chuyên nghiệp của anh trong bối cảnh đội bóng đang cần sự ổn định ở hàng thủ.

HS